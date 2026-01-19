La serie de Netflix basada en un caso que conmocionó a México

Netflix revive un caso que conmocionó a México. La historia real detrás de una de las series más vistas.

Netflix tiene una serie basada en un caso que marcó a México. Desde el primer episodio, la historia atrapa por sus giros y preguntas sin respuesta. No es ficción pura. Los hechos ocurrieron y aún generan debate. La desaparición de una niña puso en jaque a autoridades, familia y medios.

Un caso que detuvo a México La serie se titula Historia de un crimen: La búsqueda. Relata un caso ocurrido en el año 2010 en una zona residencial cercana a Ciudad de México. Paulette Gebara Farah, una niña de cuatro años, desapareció durante la noche en su propia casa. A la mañana siguiente, nadie supo explicar qué había pasado.

serie Paulette tenía dificultades motrices y de lenguaje. La noche del 21 de marzo fue acostada en su cama como de costumbre. Horas después, su habitación estaba vacía. El hecho activó un operativo de búsqueda que ocupó portadas y noticieros durante días.

En un primer momento, la hipótesis fue un secuestro. Con el paso del tiempo, las sospechas se ampliaron. El foco pasó al entorno familiar y a las personas que convivían con la niña. Las nanas y los movimientos dentro de la casa quedaron bajo la lupa.

Durante nueve días, la habitación fue revisada en varias oportunidades. Policías, perros entrenados y periodistas ingresaron al cuarto. Nadie encontró nada fuera de lugar. El giro llegó cuando el cuerpo de la niña apareció en la propia habitación. Estaba entre el colchón y la estructura de la cama, cubierto por las cobijas. No cuento más.