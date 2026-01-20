Netflix: esta película argentina se estrenó hace 15 años y todavía incomoda

Esta película de Netflix genera nuevas lecturas entre los más jóvenes. Muchos descubren por primera vez una historia que toca sensibilidades.

Quince años después de su estreno, La mirada invisible sigue vigente y provoca debate. La película argentina, basada en una novela de Martín Kohan, capta la atención en Netflix por su retrato crudo de la vida escolar durante la dictadura. Su historia incomoda, interpela y mantiene tensión desde la primera escena.

Una película que incomoda La peli está ambientada en el Colegio Nacional de Buenos Aires en 1982, en los meses previos a la guerra de Malvinas. El clima escolar refleja un país atravesado por el control, el miedo y la obediencia. Cada gesto tiene peso. Cada silencio dice más que un discurso. La institución funciona como espejo del poder que domina la época.

netflix 2 La protagonista es María Teresa, una joven preceptora interpretada por Julieta Zylberberg. Su personaje observa, vigila y registra conductas. Su tarea parece menor, pero encierra una lógica represiva que avanza sin pausa. La rutina diaria se transforma en obsesión cuando decide investigar si los alumnos fuman en los baños.

Esa búsqueda la lleva a pasar horas encerrada en un espacio degradado. No hay heroísmo ni redención. El encierro expone una intimidad negada y una pulsión que desborda el rol asignado. El baño se convierte en un lugar de quiebre, donde el control se mezcla con el deseo y la culpa.