Netflix y Sony sellan un acuerdo que cambia el futuro del cine

Netflix y Sony: el pacto que sacude el streaming mundial. El acuerdo cambia el estreno de grandes películas.

Es un hecho. Netflix y Sony Pictures cierran un acuerdo que reordena el mapa del streaming y del cine comercial. La noticia genera impacto por una razón concreta: grandes estrenos llegarán a Netflix tras su paso por salas. Entre ellos aparece la esperada película de The Legend of Zelda.

Netflix y Sony con grandes sorpresas El acuerdo forma parte de un contrato global Pay-1 entre Netflix y Sony Pictures. La cifra impresiona: un desembolso de 7.000 millones de dólares por los derechos de streaming. Esto garantiza que, tras el recorrido en cines y el lanzamiento en formatos domésticos, Netflix será la primera plataforma de suscripción en ofrecer estos títulos.

netflix2 En el caso de The Legend of Zelda, la producción corre por cuenta de Nintendo junto a Arad Productions y Oddball Entertainment. Sony Pictures participa en la financiación y asume la distribución mundial. Netflix entra en la etapa posterior, asegurando la exclusividad en streaming dentro de este acuerdo de gran escala.

Este movimiento no se limita a una sola película. También abarca parte del catálogo de Sony y sus próximos estrenos. La estrategia busca reforzar el atractivo de Netflix con contenidos de alto perfil, mientras Sony amplía el alcance de sus producciones más allá de la taquilla tradicional.