El hospedaje de Shakira en Uruguay lo aclara todo: qué pasa entre la colombiana y Antonio de la Rúa

El periodista Ángel de Brito lanzó la primicia en su programa de streaming hace algunas semanas y aseguró que la pareja convivió en Uruguay.

El universo del espectáculo quedó en shock tras las recientes versiones que vinculan sentimentalmente a Shakira con su ex pareja, Antonio de la Rúa. A más de una década de su mediática ruptura, la cantante colombiana habría decidido darle una nueva oportunidad al hombre que inspiró sus baladas más memorables.

El amor entre Shakira y Antonio de la Rúa volvió y está confirmado shakira y de la rua Ángel de Brito, el periodista que lanzó la bomba sobre el regreso de la "Loba" con el empresario. X Según los reportes que llegan desde Uruguay, la artista estuvo disfrutando de unos días de relax en José Ignacio, específicamente en la exclusiva zona de Punta del Este.

La primicia que encendió todas las alarmas en el mundo del streaming surgió de la mano de Ángel de Brito. Durante su ciclo en Bondi Live, el conductor no anduvo con vueltas al relatar que vio a la familia del empresario en el sector VIP de un concierto de la barranquillera.

De Brito fue tajante al afirmar que la reconciliación no es algo nuevo: “ahora volvió con Antonito, hace rato”.

shakira y de la rua La relación profesional entre ambos habría sido el puente para esta sorpresiva reconciliación sentimental. Archivo MDZ Hace varios días, según el periodista de farándula, la logística de la cantante confirmaría el vínculo: “Shakira está parando en la casa de los de La Rúa”. De esta manera, el líder de LAM dejó en claro que la colombiana estuvo algunos días en "La Colorada", la emblemática propiedad familiar en suelo uruguayo donde la intérprete solía refugiarse durante sus años de noviazgo.