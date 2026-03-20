Ajo en el limonero: para qué sirve y por qué lo recomiendan

El limonero es un árbol frutal presente en muchos jardines, además de ser elegido por sus frutos, este árbol brinda un hermoso follaje que da sombra y gracias a su belleza, también decora el jardín. Sin embargo, muchas veces es blanco de plagas peligrosas.

Para evitar pulgones y cochinillas, expertos en jardinería recomiendan usar ajo en el limonero. Este no solo repele las plagas sino también las elimina, gracias a componentes como alicina y otros azufrados, interfiere en el sistema nervioso de insectos e inhibe hongos. Hay diferentes maneras de preparlo para aplicar y a continuación te las contamos a todas para saber cuál es el método ideal para tu planta según su problema.

Diferentes maneras de aplicar ajo al limonero Preparar un spray de ajo: Para este método se necesita triturar una cabeza de ajo y dejarla en agua reposando durante 24 horas. Una vez hecho esto, se diluye la mezcla en 5 litros de agua y se pulveriza sobre las hojas y el tronco cada 15 días. Para mayor efectividad, se puede hervir la mezcla durante 5 minutos o agregar una cucharada de jabón neutro o potásico al agua para mejorar la adherencia.

Frotado en el tronco: El ajo también se puede aplicar directamente sobre el tronco. Este método es fácil y su efecto es mayormente preventido. Para hacerlo se debe cortar un diente de ajo por la mitad y frotar directamente sobre el limonero. Se puede aplicar cada 2 o 3 semanas.