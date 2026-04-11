El clásico de acción de Netflix que no podés perderte este fin de semana

La octava entrega de Misión Imposible está disponible en Netflix y es una de las películas más vistas del catálogo.

Misión: Imposible - La sentencia final es la octava entrega de la franquicia y está disponible en Netflix. Foto: Archivo

Para los amantes de la acción y los clásicos, Netflix tiene la película ideal este fin de semana. Se trata de una de las producciones más esperadas de los últimos años. Hablamos de Misión Imposible- La sentencia final, la octava entrega que ya se ubica entre lo más visto.

De qué trata El agente Ethan Hunt y el equipo de la FMI enfrentan su misión más peligrosa hasta el momento: detener a una inteligencia artificial rebelde que se infiltra en redes globales y amenaza con desencadenar una guerra nuclear. Una carrera contra el tiempo donde cada movimiento puede ser el último y donde el enemigo no tiene rostro ni límites.

Reparto y dirección El rostro que no puede faltar es Tom Cruise en la piel de Ethan Hunt. Además, lo acompañan Hayley Atwell y Ving Rhames en un elenco que combina caras conocidas de la franquicia con nuevos personajes. La dirección está a cargo de Christopher McQuarrie, quien ya dirigió las últimas entregas de la saga y que en esta ocasión lleva la historia a un nivel de escala y tensión sin precedentes.

Por qué vale la pena verla este fin de semana La película ofrece acción y tensión en cada escena, ideal para los amantes de este género. Pero además, trae algo que no suele verse en todas las películas y son sus escenas de acción filmadas sin efectos especiales digitales, con Tom Cruise realizando sus propias acrobacias en locaciones reales de todo el mundo.