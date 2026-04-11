Presenta:

Tendencias

|

Netflix

El clásico de acción de Netflix que no podés perderte este fin de semana

La octava entrega de Misión Imposible está disponible en Netflix y es una de las películas más vistas del catálogo.

Alejandro Llorente

Misión: Imposible - La sentencia final es la octava entrega de la franquicia y está disponible en Netflix. Foto: Archivo

Misión: Imposible - La sentencia final es la octava entrega de la franquicia y está disponible en Netflix. Foto: Archivo

Para los amantes de la acción y los clásicos, Netflix tiene la película ideal este fin de semana. Se trata de una de las producciones más esperadas de los últimos años. Hablamos de Misión Imposible- La sentencia final, la octava entrega que ya se ubica entre lo más visto.

De qué trata

El agente Ethan Hunt y el equipo de la FMI enfrentan su misión más peligrosa hasta el momento: detener a una inteligencia artificial rebelde que se infiltra en redes globales y amenaza con desencadenar una guerra nuclear. Una carrera contra el tiempo donde cada movimiento puede ser el último y donde el enemigo no tiene rostro ni límites.

Reparto y dirección

El rostro que no puede faltar es Tom Cruise en la piel de Ethan Hunt. Además, lo acompañan Hayley Atwell y Ving Rhames en un elenco que combina caras conocidas de la franquicia con nuevos personajes. La dirección está a cargo de Christopher McQuarrie, quien ya dirigió las últimas entregas de la saga y que en esta ocasión lleva la historia a un nivel de escala y tensión sin precedentes.

Por qué vale la pena verla este fin de semana

La película ofrece acción y tensión en cada escena, ideal para los amantes de este género. Pero además, trae algo que no suele verse en todas las películas y son sus escenas de acción filmadas sin efectos especiales digitales, con Tom Cruise realizando sus propias acrobacias en locaciones reales de todo el mundo.

Mira el trailer de la película

Embed - Mision Imposible - Sentencia Final Teaser

Archivado en

Notas Relacionadas