El thriller coreano de 6 episodios en Netflix ideal para maratonear el fin de semana

Las películas y series coreanas han demostrado un alto nivel de producción en distintos géneros y ya no se limitan solo al animé o las historias románticas. En ese contexto, Netflix tiene en su catálogo una serie coreana de 6 episodios que combina drama y misterio, ideal para maratonear en un fin de semana.

Se trata de "Karma", un thriller de suspenso estrenado en el año 2025. La serie fue creada por Lee Il-hyung y cuenta con un elenco destacado, que incluye a Park Hae-soo (Squid Game), Shin Min-a (Hometown Cha-Cha-Cha) y Lee Kwang-soo (Korea No.1).

De qué trata la serie La historia sigue principalmente al personaje interpretado por Lee Jee-Joon, quien pone en marcha un plan que sale mal y desencadena una serie de consecuencias que lo afectan a él y a otros cinco personajes, aparentemente inocentes. En este sentido, tras este accidente las vidas de estas personas quedan entrelazadas, en una especie de bucle kármico.

Por qué verla Al momento de su estreno, esta serie coreana se mantuvo durante tres semanas entre lo más visto de Netflix, llegando incluso al primer puesto en más de ocho países. Este buen rendimiento refleja el interés que generó entre los usuarios a nivel global. Además, en sitios especializados como IMDb cuenta con una sólida puntuación de 7,6, lo que la posiciona como una opción atractiva para quienes buscan un thriller intenso, con una trama atrapante y giros constantes.