Las plantas de interior gigantes que transforman cualquier ambiente

Las plantas de interior grandes son tendencia: aportan estilo, frescura y transforman el ambiente del hogar.

Las plantas de interior ayudan a renovar el oxígeno de tu hogar. Foto: Shutterstock

Las plantas de interior de gran tamaño se han convertido en una tendencia clave para la decoración y los amantes de la jardinería. No solo aportan naturaleza, sino que dos o tres ejemplares pueden transformar por completo la estética de un ambiente.

Tres opciones que marcan tendencia Monstera: reconocida por sus hojas grandes y recortadas, es resistente, crece rápido y se luce en livings amplios con buena luz natural.

Ficus lyrata: también llamada higuera de hoja de violín, destaca por sus hojas brillantes y es ideal para decoraciones modernas. Requiere buena iluminación y estabilidad ambiental.

Strelitzia nicolai: conocida como ave del paraíso, aporta un aire tropical. Sus hojas largas y verticales generan altura y elegancia, perfecta para espacios amplios o techos altos. La strelitzia nicolai necesita un riego semanal bueno y no volver a regar hasta que el sustrato esté seco. Foto: Instagram @claudivalentina Qué cuidados necesitan estas plantas y por qué son ideales para el interior de casa. Foto: Instagram @claudivalentina Qué aportan al hogar Además de embellecer, las plantas grandes mejoran la calidad del aire, transmiten frescura y generan un entorno relajante. Se convierten en protagonistas de la sala, reemplazando otros elementos decorativos y llenando espacios sin necesidad de grandes muebles.