Las plantas de interior gigantes que transforman cualquier ambiente
Las plantas de interior grandes son tendencia: aportan estilo, frescura y transforman el ambiente del hogar.
Las plantas de interior de gran tamaño se han convertido en una tendencia clave para la decoración y los amantes de la jardinería. No solo aportan naturaleza, sino que dos o tres ejemplares pueden transformar por completo la estética de un ambiente.
Tres opciones que marcan tendencia
- Monstera: reconocida por sus hojas grandes y recortadas, es resistente, crece rápido y se luce en livings amplios con buena luz natural.
- Ficus lyrata: también llamada higuera de hoja de violín, destaca por sus hojas brillantes y es ideal para decoraciones modernas. Requiere buena iluminación y estabilidad ambiental.
- Strelitzia nicolai: conocida como ave del paraíso, aporta un aire tropical. Sus hojas largas y verticales generan altura y elegancia, perfecta para espacios amplios o techos altos.
Qué aportan al hogar
Además de embellecer, las plantas grandes mejoran la calidad del aire, transmiten frescura y generan un entorno relajante. Se convierten en protagonistas de la sala, reemplazando otros elementos decorativos y llenando espacios sin necesidad de grandes muebles.
Cuidados básicos
No requieren mantenimiento complejo: basta con buena luz natural, riegos moderados y evitar cambios bruscos de temperatura. Es importante limpiar sus hojas periódicamente y elegir una ubicación que les permita crecer sin obstáculos. Mantener las uñas y el pelo entre las almohadillas controlados también ayuda a prevenir lesiones y mejorar la pisada.