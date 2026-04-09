Netflix tiene este clásico de ciencia ficción que es ideal para maratonear

Netflix tiene en su catálogo un clásico de la ciencia ficción que marcó una época y sigue atrapando a nuevas generaciones.

Hay películas que con el paso del tiempo se transforman en verdaderos clásicos. En su catálogo, Netflix reúne varias de esas historias y, entre ellas, se destaca la saga de Matrix, que marcó un antes y un después en la ciencia ficción y que hoy es ideal para maratonear durante un fin de semana de otoño desde el sillón.

La primera entrega, The Matrix, se estrenó en 1999 y fue, sin dudas, una revolución para el subgénero cyberpunk. En esta película se presenta a Neo, un programador que comienza a sospechar que algo no está bien en el mundo que lo rodea. A medida que avanza la historia, descubre que la realidad en la que vive no es más que una simulación creada por máquinas, mientras la humanidad permanece atrapada sin saberlo.

Por qué sigue siendo un clásico Disponible en Netflix, la película que dio inicio a la saga continúa siendo un clásico a más de dos décadas de su lanzamiento debido a que atrapa con su historia pero además tiene un gran impacto visual. Sus efectos especiales, como el famoso “bullet time”, revolucionaron el cine y fueron replicados en innumerables producciones.

Antes de Keanu Reeves, los productores de Matrix pensaron en una mujer para hacer el papel de Neo. Keanu Reeves protagoniza esta historia icónica. Foto: Archivo Un elenco que marcó una época La película está protagonizada por Keanu Reeves en el papel de Neo, acompañado por Carrie-Anne Moss y Laurence Fishburne, quienes completan un elenco que se volvió icónico dentro del género.