Netflix: una inquietante película española que sigue entre las más vistas

La película de suspenso española que sigue atrapando a miles en Netflix. Un thriller sobre crímenes, secretos y una escena brutal.

Netflix volvió a captar la atención de miles de usuarios con “Legado en los huesos”, una película española de suspenso y misterio con crímenes, secretos oscuros y tensión constante. La historia sigue a la inspectora Amaia Salazar, quien enfrenta un nuevo caso brutal. Le dan un 20/10.

Netflix: el thriller español que atrapó a los fans del suspenso La película retoma la historia un año después de los asesinatos de Basajaun. Amaia Salazar, interpretada por Marta Etura, está embarazada de nueve meses cuando ocurre un hecho escalofriante en plena corte judicial. Jason Medina, acusado de un crimen atroz contra su hijastra, se suicida antes del juicio y deja una sola palabra escrita: “Tarttalo”.

Embed - Trailer Netflix

Ese detalle cambia todo. Amaia entra en trabajo de parto tras el impacto del momento y da a luz a su hijo Ibai. Meses después vuelve al servicio activo y recibe un pedido secreto de la Iglesia para investigar un caso inquietante: la profanación de una pequeña iglesia donde apareció el brazo amputado de un bebé sobre el altar.