Cómo y en qué invertir en Argentina en 2026

A medida que avanza 2026 , el escenario financiero vuelve a plantear una pregunta recurrente entre ahorristas e inversores : cómo posicionar el capital en un contexto atravesado por inflación , cambios regulatorios y mercados globales cada vez más interconectados. No existe una respuesta única ni instrumentos válidos para todos por igual.

Por el contrario, el punto de partida razonable es entender que cada alternativa de inversión se adapta mejor a distintos perfiles de riesgo, horizontes temporales y objetivos personales.

Una forma habitual de ordenar ese análisis es segmentar a los inversores en tres grandes grupos:

No se trata de etiquetas rígidas, sino de una manera práctica de agrupar comportamientos y tolerancias al riesgo. El perfil conservador suele priorizar la preservación del capital por sobre la posibilidad de obtener rendimientos elevados. Tradicionalmente, este grupo se inclina por instrumentos como el plazo fijo, las billeteras virtuales o los fondos comunes de inversión de corto plazo.

Sin embargo, con tasas que tienden a ubicarse cerca —o incluso por debajo— de la inflación , estas alternativas funcionan más como herramientas de liquidez (disponibilidad del dinero en el corto plazo) que como inversiones de mediano o largo plazo.

Por ejemplo: el rendimiento promedio que ofrecen los plazo fijos en este momento ronda el 27% anual, que es aproximadamente un 2.25% de interés mensual, este pago es menor a las últimas 3 inflaciones presentadas del 2.3% 2.5% y 2.8% para los meses de octubre, noviembre y diciembre 2025 -la inflación de enero de 2026 aún no se conoce-.

Las billeteras virtuales ofrecen, en casi todos los casos, rendimientos inferiores. Por lo tanto, todas estas alternativas son casi una garantía de pérdida de poder adquisitivo, a menos que baje bruscamente la inflación en poco tiempo.

INFLACION El punto de partida razonable para el 2026, es entender que cada alternativa de inversión se adapta mejor a distintos perfiles de riesgo. Archivo MDZ.

Cómo posicionar el capital

Dentro de un enfoque conservador, aparecen otras opciones que buscan, al menos, acompañar la evolución de los precios. Los bonos ajustados por inflación permiten indexar el capital al índice inflacionario. Por ejemplo: el TX28 es un bono que vence en 2028 y permite al inversor seguir la inflación hasta ese momento, más un interés anual cercano al 7%.

Por otra parte, las letras del tesoro son una inversión de corto plazo que ofrece tasas previamente definidas y mayor flexibilidad para salir antes del vencimiento. Son similares a un plazo fijo, pero tienen una tasa en torno a 2 puntos porcentuales superior.

Es decir, el mejor plazo fijo hoy paga una tasa del 33% (el promedio un 27%), y una letra promedio un 35%, en algunos casos hasta 36%. A esto se suman activos como el oro o fondos que replican índices amplios del mercado estadounidense, que históricamente han funcionado como resguardo de valor en horizontes largos, aunque con oscilaciones de corto plazo.

Letras del Tesoro, inversión a corto plazo

El perfil moderado acepta cierto nivel de volatilidad a cambio de aspirar a mejores resultados. Aquí suele haber una combinación más equilibrada entre renta fija (pagos ‘asegurados’) y renta variable (inversiones que pueden subir o bajar de precio. Usualmente consideradas de mayor riesgo).

Los bonos soberanos en dólares (como el AL30) aparecen como una alternativa para quienes buscan dolarizar parte del portafolio, mientras que los instrumentos vinculados al mercado accionario internacional permiten participar del crecimiento de grandes compañías globales.

En este segmento también ganan protagonismo los fondos que siguen índices como el S&P 500 (las 500 empresas más grandes cotizadas en Estados Unidos). La lógica es diversificar: distintos sectores, distintas geografías y distintos tipos de riesgo, evitando depender de un solo activo o mercado.

Por último, el perfil agresivo está dispuesto a tolerar fuertes subas y bajas con el objetivo de maximizar el potencial de crecimiento del capital. Predominan las acciones, los ETFs sectoriales —especialmente vinculados a tecnología— y una exposición acotada a criptomonedas de mayor capitalización. También pueden aparecer bonos de mayor riesgo o instrumentos más volátiles, siempre como parte de un conjunto diversificado.

INVERTIR El perfil moderado de un inversor, acepta cierto nivel de volatilidad a cambio de aspirar a mejores resultados. Archivo.

La educación como prioridad

En este tipo de estrategias, el conocimiento y el horizonte temporal juegan un rol clave. La renta variable no ofrece trayectorias lineales y los resultados dependen en gran medida de sostener las posiciones en el tiempo, entendiendo que los rendimientos históricos no garantizan comportamientos futuros. Por esa razón es clave un conocimiento, al menos básico, sobre inversiones para la toma de decisiones.

Otro punto a destacar, es la educación en jóvenes, quienes gracias al poder del interés compuesto son los más beneficiados por invertir. Por ejemplo, un joven de 18 años que comience a invertir y lo haga hasta su jubilación (65 años de edad) un monto fijo equivalente a 50 dólares por mes, terminará el periodo de inversión habiendo invertido 28.250 dólares, pero teniendo un capital de 527.594 dólares, gracias al interés compuesto y haber invertido a largo plazo. Todo esto suponiendo que solo invierte en S&P500 obteniendo 10% de rendimiento anual, que es su promedio histórico en más de 100 años.

* Ariel Mamni, inversor autodidacta y fundador de Inverarg