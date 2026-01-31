Este es el color de pintura que se impone como tendencia para 2026

Las tendencia s cromáticas vuelven a redefinir el diseño interior y confirman a un color de pintura que dominará todo este 2026. Tras un 2025 marcado por color es tierra y neutros cálidos, para 2026 se señala un giro claro hacia paletas más expresivas.

El verde azulado es el protagonista indiscutido, según informes globales de tendencia s aplicadas al diseño contemporáneo actual.

Cada año, el diseño interior se ve influenciado por las llamadas tendencia s cromáticas: color es y combinaciones que atraviesan disciplinas como la moda, la arquitectura y la decoración, y que funcionan como un termómetro visual de época.

De ese entramado surge la noción de “ color de moda”, una referencia que impacta tanto en decisiones creativas como en elecciones de consumo, desde grandes proyectos hasta pequeños cambios en el hogar.

Durante 2025, la paleta estuvo dominada por tonos como el verde, el azul marino y el terracota, con especial protagonismo del mocha mousse, un marrón suavizado por matices beige que transmitió calidez y estabilidad.

Sin embargo, esa búsqueda de refugio cromático empieza a diluirse. Los analistas coinciden en que el próximo ciclo visual se alejará de los tonos tierra para apostar por colores más definidos y energéticos.

El verde azulado que rige el diseño de 2026

En ese cambio de rumbo, la consultora WGSN (World’s Global Style Network) señala como clave a un verde azulado bautizado Transformative Tea, un tono que combina frescura, profundidad y una fuerte carga simbólica.

Todo indica que esta familia cromática marcará el pulso de las próximas tendencias en diseño interior.

Se trata de un verde azulado que llega con un nombre propio: Transformative Tea. Quien define cuál va a ser el color del año es la firma Pantone, que si bien aún no lo hizo para el 2026, se espera que lo haga en los últimos meses del actual año.