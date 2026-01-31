Llega un nuevo SUV con mucho equipamiento y tecnología: todos los detalles

El nuevo SUV OMODA 7 SHS , que llegará al mercado español este 2026 , continúa la ofensiva de producto de la marca en el segmento D iniciada por OMODA 9 SHS (modelo que ya se posiciona como el segundo híbrido enchufable más vendido de su categoría a clientes particulares).

El OMODA 7 SHS apuesta por una combinación de potencia, eficiencia y tecnología, gracias al sistema Super Hybrid System (SHS) de Chery, que integra un motor térmico 1.5 TGDI con cuatro cilindros y turbo de quinta generación junto a dos motores eléctricos para alcanzar una potencia total de 279 HP, más de 90 km de autonomía en modo 100% eléctrico y una autonomía conjunta superior a 1.200 km.

Este planteamiento se completa con un elevado nivel de digitalización , en el que destaca la pantalla central deslizante de 15,6 pulgadas con resolución 2,5K, un equipamiento diferencial dentro de su categoría.

Sus proporciones refuerzan una imagen ancha y asentada, con una presencia sólida y una silueta estilizada crossover. Con 4,66 metros de longitud , 2,72 metros de distancia entre ejes, 1,88 metros de ancho y 1,67 metros de altura, presenta una relación anchura/altura de 1,12, que contribuye tanto a su equilibrio visual como a su amplio espacio interior y capacidad de carga.

El frontal adopta la estética denominada "X-Shape" a través de las líneas maestras de la parrilla y los grupos ópticos. Esta estructura también está presente en la trompa, a través de las ópticas y de los volúmenes marcados en el portón del maletero. El elemento más distintivo del frontal es la parrilla paramétrica sin marco , que se integra de forma fluida en el diseño y refuerza la identidad futurista del modelo.

En su vista de perfil, el OMODA 7 SHS presenta una dinámica silueta crossover, con una línea de cintura ascendente muy marcada a la altura del pilar C, generando la sensación de techo flotante aportando dinamismo.

El juego de luces y sombras de las superficies laterales esculpidas, y diseño geométrico de las llantas, que transmiten sensación de movimiento incluso en parado, acentúan el dinamismo; mientras que las manetas ocultas refuerzan la fluidez y continuidad visual del conjunto.

La parte trasera también refleja la fuerte personalidad del OMODA 7 SHS, con una firma lumínica trasera en forma de rayos que es otra de las señas de identidad visual de este modelo. Las luces traseras, junto con las delanteras, generan una secuencia de encendido que aporta un efecto visual tecnológico y distintivo.

OMODA 7 SHS SUV OMODA 7 SHS SUV

Otro elemento diferencial del OMODA 7 SHS es su paleta de colores, diseñada para reforzar su diseño vanguardista y tecnológico. Está inspirada en la fuerza, belleza y energía de los cristales naturales, que representan cualidades físicas y energéticas distintivas. Esta paleta ofrece cinco tonalidades Negro Ópalo, Blanco Aura, Plata Moonlight, Verde Wave y Gris Mate, concebidas para reforzar el carácter del vehículo y su conexión con una estética pura, sólida y contemporánea.