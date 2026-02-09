Llega "Messi" a Corrientes: un ocelote será liberado para su reinserción

Se realizó el primer traslado de un ocelote en América para su reinserción. Se trata del ocelote llamado " Messi " , que fue trasladado desde una reserva privada ubicada en la provincia de Jujuy, propiedad de la empresa azucarera Ledesma, hasta los Esteros correntinos.

Se trata de un hecho inédito a nivel nacional, impulsado por la iniciativa de Rewilding Argentina , que busca fortalecer la presencia de este felino en el Parque de los Esteros del Iberá, en la provincia de Corrientes, uno de los humedales más importantes del país.

La iniciativa es el resultado del trabajo conjunto entre distintas jurisdicciones y equipos técnicos especializados, una articulación considerada clave para avanzar en la recuperación de especies amenazadas. En este caso, la colaboración entre Jujuy y Corrientes permitió concretar un traslado sin precedentes.

El traslado silvestre, también conocido como wild to wild, es una herramienta de conservación que consiste en capturar animales que viven en libertad para trasladarlos a otro ambiente natural donde la especie necesita ser reintroducida o reforzada. Este tipo de acciones se realiza bajo estrictos protocolos para garantizar el bienestar del animal.

El ocelote "Messi" atravesó un corto período de adaptación tras su llegada al Parque de los Esteros del Iberá, en la provincia de Corrientes. Esta etapa es fundamental para que el ocelote pueda reconocer el nuevo entorno antes de ser liberado definitivamente en el área protegida.

La liberación del ejemplar permite avanzar en la recuperación de la población de ocelotes en los Esteros del Iberá, donde la especie había visto reducida su presencia con el paso del tiempo. Su regreso es considerado clave para restablecer el rol ecológico que cumple este felino dentro del ecosistema.

¿Qué es un ocelote?

El ocelote (del náhuatl océlotl) es una especie de mamífero carnívoro de la familia Felidae. Se encuentra ampliamente distribuido en América, principalmente en ambientes tropicales, donde se diferencia en numerosas subespecies. Puede confundirse con el margay o tigrillo (Leopardus wiedii).

Se le conoce también con distintos nombres comunes, de acuerdo con los distintos países o regiones: ocelote (en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Perú y Estados Unidos, donde se usa el término náhuatl cēltl); jaguarcito (en el Chaco); manigordo (en Costa Rica y Panamá); tigrillo (en Colombia, Ecuador, Perú, Nicaragua y en Chiriquí, Panamá); cunaguaro (en Venezuela); tigrecillo o cunaguaro (en Bolivia); jaguarete'i o mbarakaja (en guaraní, ‘pequeño jaguarete’ o ‘gato’, respectivamente; en Paraguay y Argentina); y gato onza o jaguatirica (del tupí jaguara, ‘jaguar’, y tyryk, ‘escabullirse’) en Brasil.

Es de notar que los nombres «ocelote» y «tigre» son compartidos, según las zonas, con el distinto y mucho mayor félido llamado usualmente jaguar (Panthera onca).

El ocelote es una especie de felino de mediano tamaño, con una longitud de cabeza y cuerpo de 70 a 90 cm, cola relativamente corta (30 a 40 cm, aproximadamente el 45 % de la longitud de cabeza y cuerpo) y un peso en torno a los 11 kg. En Mesoamérica, es el tercer felino más grande después del jaguar y el puma, y el mayor de los pequeños felinos manchados, más grande que el caucel y el tigrillo.

Posee grandes orejas y un desarrollado sentido auditivo, con ojos grandes y expresivos. Las extremidades anteriores tienen cinco dedos y las posteriores, cuatro; las zarpas están provistas de almohadillas que permiten al animal caminar sin hacer ruido, y de uñas largas, afiladas y completamente retráctiles. Esto último le resulta muy útil cuando no es necesario utilizarlas, como, por ejemplo, al correr, para evitar su deterioro. A su vez, tiene pelaje corto.