Plazo fijo con $6 millones: cuánto deja en 30 días con la tasa promedio de hoy

En un escenario donde la mayoría busca resguardar ahorros sin exponerse a saltos bruscos, el plazo fijo a término sigue siendo un instrumento elegido por su lógica simple: se pacta una tasa y se sabe desde el inicio cuánto se cobrará al vencimiento.

En los últimos días, varias entidades retocaron los rendimientos ofrecidos y la referencia del mercado se movió levemente. Hoy, la TNA promedio ronda el 25%, algo por debajo del 26% que se veía al comienzo del mes, una diferencia chica pero relevante cuando el monto invertido es alto.

Tomando como guía una TNA del 25%, una inversión de 6 millones durante 30 días arroja un interés aproximado de $123.287,67. Ese cálculo lleva a un cobro estimado de $6.123.287,67 al finalizar el período, combinando capital e intereses. El número sirve como referencia para dimensionar el rendimiento mensual, aunque el resultado final depende de la tasa concreta que ofrezca cada banco al momento de constituir la operación y del tipo de cliente en algunos casos.

La dispersión es amplia. En el grupo de bancos grandes, Nación y Provincia (Buenos Aires) se ubican en 25%, mientras que Santander, Galicia, BBVA y Ciudad aparecen en 23% (ICBC marca 23,5% y Credicoop, 24%). En el rango medio se anotan Chubut con 26%, Julio con 26,5%, Dino con 27% y Macro con 27%, mientras Corrientes figura en 27,5% y BiBank en 28%. Córdoba se posiciona en 29%.

Algunas entidades informan dos rendimientos según modalidad o perfil: Banco del Sol muestra 32% / 26,5%; Hipotecario, 27% / 29,5%; Provincia Tierra del Fuego, 25% / 21%; y Crédito Regional Compañía Financiera, 33% / 33,75%. En el pelotón alto aparecen Bica (33%), Meridian (33,25%), CMF (33,5%), Comercio (33,5%), Voii (33,5%), Mariva (32%) y Reba (32%). Comafi marca 24,5% y Masventas, 24%. Formosa queda más abajo con 21%. En el listado, GGAL figura sin tasa publicada.

Cómo constituirlo en pocos pasos desde el celular

El trámite suele resolverse en minutos. Primero, se ingresa al home banking o a la app del banco. Luego se busca el apartado de inversiones o depósitos a término. Allí se carga el monto (por ejemplo, $6.000.000) y se elige el período de 30 días. Antes de confirmar, conviene revisar la tasa informada y el detalle del vencimiento. Tras aceptar la operación, el sistema emite un comprobante que queda disponible para descargar o consultar más adelante.

A diferencia de alternativas más volátiles, un plazo fijo implica dejar el dinero inmovilizado durante un período pactado —muchas veces de un mes— a cambio de una tasa acordada de antemano. Por eso suele atraer a perfiles conservadores, que priorizan previsibilidad por encima de buscar el máximo rendimiento. El punto a mirar es el contexto: en ciertos momentos, el interés puede quedar por detrás de la inflación, pero aun así se mantiene como una vía frecuente para estacionar ahorros de corto plazo con riesgo bajo y reglas claras.