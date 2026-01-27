Alerta máxima en Sicilia: derrumbes colosales dejan casas enteras al borde del abismo

Los colosales deslizamientos de tierra en la ciudad de Niscemi, en Sicilia , Italia, fueron la causa este martes de la evacuación inmediata de al menos 1500 personas debido a una violenta tormenta que provocó el colapso de la ladera. El fenómeno dejó casas y autos al borde del abismo.

Mientras tanto, las autoridades de la zona alertaron que el acontecimiento natural continúa en actividad y que el centro histórico del pueblo puede llegar a verse gravemente comprometido.

El alcalde de Niscemi, Massimiliano Conti, advirtió que "la situación es grave" en un video publicado en redes sociales, además de solicitarle a la población que "no se tome este suceso a la ligera". De acuerdo con lo informado por el funcionario, "no hubo heridos, solo daños en viviendas".

Las señales de movimiento comenzaron a verse el domingo, lo que derivó en un frente de aproximadamente cuatro kilómetros de extensión. Desde ese momento, el barranco continúa ensanchándose cada vez más, provocando miedo a nuevos derrumbes como los que ocurrieron previamente, en los que se pudo ver a través de imágenes aéreas y videos panorámicos casas colgando del borde, y hasta un auto suspendido en el aire.

El director general de la Protección Civil de Sicilia, Salvatore Cocina, explicó que "todas las casas en un radio de entre 50 y 70 metros se derrumbarán”. Por otro lado, el jefe nacional de la misma entidad, Fabio Ciciliano, afirmó de forma definitiva que "hay viviendas que son inhabitables” por lo que sus habitantes deberán ser reubicados de manera permanente.

La localidad de Niscemi tiene 25.000 habitantes y está asentada sobre una meseta que, según los especialistas, se desliza de forma gradual hacia la llanura inferior. Las escuelas permanecieron cerradas y una de las principales carreteras que conecta Niscemi con la ciudad costera de Gela fue clausurada por precaución.

Sicilia Desplazamiento De Tierra Derrumbe X: @MarioMorayTV

Un reclamo histórico

El alcalde Conti admitió el miedo que atraviesa a la población por un deslizamiento de tierra que sigue avanzando y podría aislar la ciudad, agravado por las lluvias. El fenómeno se da en el marco del ciclón Harry, que causó graves daños en el sur de Italia y llevó al Gobierno a declarar la emergencia.

Sicilia deslizamiento El deslizamiento de tierra en Sicilia provocado por el devastador ciclón Harry dejó más de 1500 personas evacuadas y daños por millones de euros. X

Las pérdidas superan los 1.000 millones de euros y crece el malestar social en Niscemi por la falta de respuestas históricas: "tuvimos el primer derrumbe hace 30 años y nadie hizo nada", recordó con pesar un residente que tuvo que ser evacuado. Mientras tanto, la incertidumbre domina a los sicilianos ante la posibilidad de nuevas lluvias.