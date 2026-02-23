Potente terremoto de magnitud 7,1 en Malasia: evalúan una alerta de tsunami

Se ha registrado un fuerte terremoto de magnitud 7,1 en el noreste de Malasia y se analiza si hay peligro de tsunami, ante la potencia del movimiento.

Un terremoto ha sacudido Malasia. Según se indica, registró una magnitud de 7,1 en la escala abierta de Richter ha sacudido el noreste de Malasia, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, mientras que autoridades de Malasia lo midieron un un 6,8 de magnitud.

El terremoto se registró al norte de las costas del estado de Sabah, en el noreste de la isla de Borneo, según han confirmado las autoridades, que hasta ahora no han emitido alerta de tsunami ni han confirmado por ahora víctimas mortales.

El Departamento Meteorológico de Malasia ha indicado en un comunicado publicado en sus redes sociales que este "fuerte terremoto" ha tenido su epicentro a 49 kilómetros de Kudat, en Sabah, mientras que el hipocentro ha estado ubicado a 678 kilómetros de profundidad.

terremoto Malasia Ubicación aproximada del epicentro del terremoto de magnitud 6,8 en la escala abierta de Richter en el norte de Malasia. Foto Dpa El terremoto fue de 7,1 para Estados Unidos "Los temblores se sintieron en Sabah, así como en algunas zonas de Sarawak y Malasia peninsular", ha dicho, antes de resaltar que "no hay amenaza de tsunami para Malasia" y agregar que el organismo "continuará vigilando la situación", sin más detalles al respecto.