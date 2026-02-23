Accidente fatal en Nepal: un colectivo se desplomó en el río y dejó un saldo de 19 muertos

Este lunes, ocurrió una nueva tragedia en Nepal . Un micro de pasajeros cayó al río y provocó la muerte de, al menos, 19 personas.

De acuerdo con los medios locales, el colectivo se dirigía a Katmandú desde Pokhara cuando cayó al río Trishuli en el distrito Dhading, en el centro de Nepal, a primera hora de este lunes.

En el vehículo de transporte público viajaban 45 personas, según informó la Administración local. Del total de pasajeros, se registraron 19 personas fallecidas, mientras que otras 27 personas resultaron heridas y tuvieron que recibir asistencia médica.

Según las primeras informaciones, el autobús se precipitó desde la autopista hacia el río, en una caída que provocó el resultado fatal.

Tras el accidente fatal, la mayoría de los heridos fueron trasladados a hospitales en Katmandú para recibir tratamiento adicional, luego de haber recibido atención primaria en hospitales locales.

En diálogo con la prensa, Mohan Prasad Neupane, portavoz de la oficina administrativa del distrito, indicó que entre los heridos se encontraba, al menos, un ciudadano extranjero.

Aun se desconocen las causas del hecho y sigue en curso la investigación por parte de las autoridades locales.