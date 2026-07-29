Se conocieron nuevos videos del grave accidente en Berazategui

Los vecinos de Berazategui manifestaron su indignación y responsabilizan a la falta de mantenimiento municipal por el accidente.

Un impactante accidente vial ocurrió en la intersección de la avenida Néstor Kirchner y la calle 17, en Berazategui, donde dos jóvenes de 18 años resultaron gravemente heridos tras perder el control de su vehículo. Ambos permanecen internaos.

El siniestro se produjo en el cruce de la avenida Presidente Néstor Kirchner y la calle 17. Cámaras de seguridad de la zona captaron la dramática secuencia en la que el automóvil, un Peugeot 206, pasó sobre la tapa de la alcantarilla, despistó, terminó chocando y rodeado en llamas.

Los videos del accidente La violencia del impacto provocó que uno de los ocupantes saliera despedido varios metros sobre la cinta asfáltica, mientras que el otro quedó atrapado dentro del habitáculo en llamas, de donde debió ser rescatado por personal de Bomberos.

Ambos fueron trasladados de urgencia y permanecen hospitalizados en estado crítico. En el mismo video se observa cómo otro conductor que circulaba a pocos centímetros logró salvarse de milagro al atravesar las llamas para alejarse del peligro.