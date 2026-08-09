Independiente Santa Fe advirtió a River antes del cruce por la Sudamericana: "Vamos a ganar con huevitos"

Hugo Rodallega, el capitán del equipo colombiano, mostró respeto por el Millonario aun sabiendo que llega en crisis, pero también soltó una frase que calentó la previa.

No hay confianza excesiva en Independiente Santa Fe, sino que todo lo contrario. Aunque River atraviesa una crisis sin igual que lo llevó a acumular seis derrotas consecutivas, en Bogotá saben perfectamente que enfrente tendrán a uno de los pesos pesados del continente.

En ese contexto, Hugo Rodallega, capitán y máximo referente del equipo colombiano, se encargó de dejarlo bien claro antes de los octavos de final de la Copa Sudamericana. “Es River Plate, hermano… uno de los equipos más grandes del mundo”, soltó e al ser consultado por el presente del Millonario.

La frase de Rodallega que calentó la previa de Independiente Santa Fe-River Para Rodallega, la histórica racha negativa del equipo de Eduardo Coudet no modifica en absoluto la dificultad del encuentro. Pero no se quedó solamente con el elogio al rival y lanzó una frase que rápidamente calentó la previa. “Que River haya perdido cinco o seis partidos seguidos no quiere decir que se nos va a hacer fácil. Lo vamos a enfrentar mano a mano, pero no lo vamos a ganar fácil. Lo vamos a ganar con huevitos”, advirtió.

Hugo Rodallega, goleador y capitán de Independiente Santa Fe. Independiente Santa Fe llega, además, con un envión propio. Antes de recibir a River por el partido de ida (será el miércoles a las 21:30 de Argentina), derrotó 2-0 a Boyacá Chicó por el torneo local y llega con la confianza en alto.