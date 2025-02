Tano Pasman: "Mi mujer me dice que me voy a morir en el Monumental"

-Bienvenido querido Tano, gracias por visitarnos, si te llaman por tu nombre, Santiago, ¿te das vuelta, y cómo empezó todo, el hacerse famosi sin propinerselo?

- No, ni me doy vuelta, hay gente que me ha dicho Sergio porque han leído por ahi, S. Pasman, piensan que soy Sergio, pero si me dicen tano desde muy chico. Toda esa época, la viví muy mal, el primer mes la pasé realmente muy mal, honestamente, hago la aclaración siempre que fueron mis hijos, quienes me grabaron por una intervención de mi mujer para para que me diera cuenta de alguna manera, como me ponía con el fútbol, porque el partido anterior a esa grabación terminé visitando un médico ya que estaba muy contracturado fue una semana antes, ese día perdimos dos uno en el Monumental y teníamos que jugar la promoción

- Terminé esa noche, de ese domingo, viendo a un médico que me dio una inyectable para, para relajar los músculos. Entonces mi mujer esa noche me dijo que vaya a morir viendo a River y muy errada no estaba, porque en la primera semifinal de la Copa Sudamericana en 2014 me dio una isquemia por estrés en medio del partido y terminé internado 24 horas.

- ¿Cómo llego ese video a las redes?

- Fue un amigo mío que me traicionó, así de simple, me afanó el video que yo lo grabo en mi computadora. Lo subió a YouTube, es más, me anunció que lo iba a subir como haciéndome el chiste, le dije que ni se le ocurriera, que era una cosa totalmente privada, privada y familiar. Cuando vi que tenía esa repercusión, no sabía para qué lado seguir corriendo. Y ahí necesité que me asesoren como manejarme y creo que el único mérito que hay en todo esto fue haber manejado bien las cosas. Estuve un año sin ir a la cancha , lo manejé como pude, yendo a a todos los programas que me invitaban y aclarando que soy un hincha común.

- De quién heredaste esa pasión?

De mi padre, me llevaba a la cancha desde los tres, cuatro años, estuve el día de la puerta 12, estaba en la cancha, estábamos en lo que es hoy la tribuna Sívori baja, no me olvido más porque estaba mi hermano iba la platea San Martín Alta, que era popular en ese momento. Salimos de la cancha y mi hermano se volvía en tren y mi padre paró en el almacén de la esquina de casa. Nosotros vivíamos por San Miguel y el paró a pagar una apuesta porque apostaba siempre con el almacenero y dijo qué desastre lo que pasó en River, pasó un desastre. Y ahí mi viejo le dice, qué fue lo que pasó, se sube al auto, cuando llegamos a casa, mi hermano no había llegado. Mi hermano volvía en tren, tenía en ese momento 14 años, no dijo nada mi viejo, no le dijo nada a mi madre. Y a la hora llegó mi hermano y ahí el viejo lo abrazaba. Así que ese esa pasión de mi papá que era tan chiquito.

- Me acuerdo de un día que estábamos viendo a River, los dos solos y perdía River uno cero. Faltaban cinco minutos y el relator de llevar al ataque el equipo millonario. Yo tendría tres o cuatro años y le pregunté a papá si a River le decía millonarios, me dijo que sí. Y me fui a dormir contento, por que nos decían los millonarios, era una ingenuidad.

- ¿Cómo ves el club ahora, cómo ves el estadio ahora, cómo se hizo tanto?

- Un estadio absolutamente de primer mundo. Bien a la europea con el nivel del equipo, Hace unos días se hizo la presentación de los refuerzos al estilo NBA. Yo siempre lo dije, el gran responsable del descenso de River es el anterior presidente al que estaba en ese momento para no dar nombres, uno estuvo ocho años y el otro cometió el error de no comprar jugadores pensando que ya estaba todo resuelto. Recordemos que JJ López asume como técnico con Boca interinamente y gana el clásico con un gol de Maidana y tiene un final de torneo anterior, mepata con San Lorenzo, le gana a Olimpo y gana Colón en Santa Fe, perdemos con Estudiantes 4 a 0 y le gana a Lanús 4 a 1 y empieza muy bien.

No solo cambió el club, cambió la mentalidad, eso por supuesto, merito del Muñeco y mérito de Francescoli, que lo trajo a Gallardo. Empieza con la Sudamericana 2014, Copa Libertadores 2015 y 2018. La verdad que River estaba jugando pésimo y le ganamos 2 a 0, a Boca en Mendoza.

- El años pasado fue la revancha con el Atlético Mineiro en cancha de River, impresionante el banderazo del día anterior. Yo estuve presente en la cancha y River no tenía equipo para darlo vuelta. Pero íbamos sabiendo que era prácticamente imposible y alentamos y estuvimos ahí y se aplaudió al equipo.

- ¿River forma parte de tú vida, de tu historia?

La verdad que si, estuve en el año 80, que River es tricampeón, estábamos yendo para la cancha contra Tigre faltaban como seis fechas, y digo si River gana hoy y empata Huracán y pierde Boca, por algo no me acuerdo tanto. River es campeón hoy con Tigre y Juan, mi amigo con quien íbamos a la cancha, me dice que estoy loco y River ganó 3 a 1. Boca perdió, Huracán empató y terminó el partido y ni los jugadores se dieron cuenta que eran campeones.

- En una cancha que entraban 60.000 personas, 84.000 como ahora, nombraste a Francescoli, háblame del uruguayo-uruguayo

- Le costó en el 84, le costó a Luis Cubilla, el técnico y perdimos la final de ese con Ferro 3 a 0 en cancha de River y 1 a 0 en Caballito, esa noche casi les quemamos la cancha, ojo no digo que esté bien. Se suspende el partido. Ferro tenía un equipazo esos años. El 85 del Enzo fue un equipo extraordinario, uno de los mejores partidos que he visto en mi vida es River Argentinos, con un, 5 a 4.

- La verdad que fue un jugador totalmente distintoy eso que mi ídolo, debo reconocerlo es el Beto Alonso,y el Enzo está a la par, en eso fue un fenómeno, fue un un jugador extraordinario. Lo conocí, tuve la suerte de conocerlo personalmente este y tengo una anécdota, no con él.

- Febrero, el 86 con el River vs Selección de Polonia en Mar de Plata, vivamos en una casa, mi cuarto daba al jardín, en un momento dado se pone Polonia 4 a 2, River ese año era un equipazo y Polonia también tenía muy buen equipo. Estaba en mi cuarto con mi mujer, me voy a cambiar, ya no lo damos vuelta, y me empiezo a desvestir, me saco la remera, me saco el pantalón, entonces otra vez me visto y River se pone 4 a 4, y de golpe viene el gol de chilena, 5 a 4gana River claro, yo estoy en calzoncillos y abro la puerta que va al jardín. Salgo corriendo por la calle, que eran calles de tierra, en ese tiempo había cuatro casas más, entre ellas mi hermana que vivía enfrente y un amigo que vivía a unos metros, claro, y me contaba mi amigo al día siguiente que estaban comiendo unas empanadas con el padre en el jardín porque era febrero y el padre le dice que lugar tranquilo Esteban, ya se escuchan los pájaros, cantan, y me ven pasar corriendo. en vano. Dice que sí, claro, ten por matar un tipo por persiguiendo al niño. Y Esteban. Y si no debe ser el Tano. Debe ser el Tano que está festejando un gol de River

- ¿Cómo ves a Rive, pesando en el Mundial de Clubes?

- Me encantó a Gallopo, me gusta mucho Gonzalo Tapia. Está está muy bien Miguelito Borja Los dos marcadores centrales son una garantía. Falta el Pity, que se recupere está con una sobrecarga muscular. La Vuelta de Montiel es extraordinaria. Este, del otro lado está el HUevo Acuña, que esperemos que no tenga lesiones. Hay equipo.