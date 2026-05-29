De la inspiración al aula: cómo Florencia Esses conecta con sus pequeños lectores

Florencia, autora de libros infantiles y formada en Ciencias de la Educación , pasó por Entrevistas MDZ para conversar sobre su oficio, sus libros y el desafío de escribir para un público tan exigente como el infantil.

En la charla, habló de la rima, de la inspiración , del trabajo solitario de escribir, del vínculo con los ilustradores y de la emoción que siente cuando sus libros llegan a las escuelas y los chicos le dicen que les gustaron.

- Estamos en el living de MDZ conversando con Florencia Esses. Florencia estudió Ciencias de la Educación. Está casada. Es mamá de dos mujeres. Es autora de los libros que estamos viendo en pantalla para un público que es muy exquisito y al que es muy difícil llegar porque es el público infantil. Un gusto estar conversando con vos y lo primero que atrae muchísimo es la aparente facilidad para la rima. ¿Es natural?¿Lo cultivás? ¿Cómo hacés para escribir en forma de rima?

- Muchas gracias, no es facilidad; es una búsqueda. Es tratar de combinar las palabras para contar algo de una manera que suene interesante, pero facilidad no es. Es puro trabajo.

- ¿Y tenés calculado qué tiempo de trabajo te lleva? ¿Cómo es el proceso creativo, cómo se mide en tiempo?

-Es muy difícil de medir porque hay veces que las palabras están como más sueltas y hay veces que cuestan un poco más. También me pasa que se me ocurre una idea y después busco la manera de de contarlo. Por ejemplo con este libro "El ruiseñor" ; yo hice un curso con Cecilia Repetti sobre Andersen. Leímos varios de sus cuentos y después ella me propuso escribirlo así (rimado).Entonces lo que hice fue leerlo millones de veces , tratar de de no perderme ninguna de las expresiones y después pasarlo a este lenguaje, sin dejar de contar ninguna parte importante. Este me encantó porque me encanta el cuento. En general me pasa mucho que cuando me gusta una historia, una anécdota, diferentes cosas que me empiezan a resonar, me entusiasma y es lo mejor. Cuando puedo encontrar ese entusiasmo y esa "música" que empieza a funcionar. En este libro me era muy importante mostrar que el emperador por sí solo, no hacía nada, entonces me encantaba la figura de personajes como la cocinera. Personajes más chiquitos , pero que dicen un montón y que da para como para reflexionar bastante.

- ¿Cómo es la experiencia de ir a colegios a firmar ejemplares?

- Lo más lindo que me puede pasar es que me digas que a los chicos les gustan mis libros porque el trabajo de escribir es muy solitario; salvo cuando estás en un equipo o trabajando con alguien. Pero, en general, es un trabajo muy solitario y cuando estás en el proceso no sabés qué va a pasar.

- ¿Quiénes son tus primeros lectores?¿Con quién compartís lo que vas escribiendo?

- Algunas amigas, como Melina Pogorelsky (también autora). A veces mi marido, que tiene buen ojo. Si me dan bolilla, mis hijas. A Cecilia, con ella hago un taller y ahí voy leyendo, corrijo un montón y también veo las caras de mis compañeras.

- Florencia, en el aspecto laboral ¿cómo compatibilizás la llegada de la inspiración con el cumplimiento de un contrato?

- Me pongo a escribir, paso mucho tiempo, hasta que en un momento empieza a salir. Pero me lleva mucho tiempo.

- ¿Y tenés una rutina, por ejemplo, un horario preestablecido en el que te dedicás?

- En general a la mañana, me concentro más. Sin música de fondo, me gusta más que haya silencio. Trabajo en mi casa y me gusta que haya tranquilidad.

Cuando veo que los libros les gustan, es lo mejor

Cuando veo que los libros les gustan, es lo mejor Tatiana Colangelo / MDZ

- Con respecto a lo que te pide la editorial, ¿podés elegir el tema?

- Puede ser de dos maneras o que escriba algo porque se me ocurre a mí o puede ser un pedido para un libro de texto. Si son pedidos, hay ciertos objetivos o lineamientos por los que tengo que ir, pero trato de escribirlos con un estilo que a mí me guste y que me resulte interesante; como que me reconozca en eso que me gusta.

- ¿Y para trabajar en equipo como, por ejemplo, este libro "Quiero poesía" cuyo subtítulo es "Cuatro voces en armonía" porque lo integran cuatro autores?

- En ese caso, fue una propuesta a la editorial. Llevamos las poesías y Laura, la editora, se ocupó de armarlo y editarlo así para que estén agrupadas en diferentes temas. Cada uno llevó sus poesías y después Laura las ordenó.

- ¿Hay alguna manera de escribir con otro autor a la vez?

- Y... con la persona con la que más escribí a la vez, fue con Graciela Repún con quien hicimos los primeros libros, hace mucho tiempo y nos divertimos como locas. Escribir con otro te da la posibilidad de ir tirando ideas y chequear y ver qué dice el otro. Entonces se va enriqueciendo. Y, si es un amigo, si es alguien con quién te sentís libre, es buenísimo.

- ¿Tenés libros traducidos a otros idiomas?

- Sí, en esta colección, que se llama Cande y Nico, traducidos al portugués. Fue una propuesta de la editora de AZ, una historia sobre el juego entre chicos, cuando los chicos juegan a hacer personajes diferentes: son dinosaurios o son superhéroes, uno transcurre en Navidad, otro con personajes de cuentos clásicos. Y como ellos son hermanos, se pelean, se ponen de acuerdo, les pasan cosas, etc. Hilario es una colección de Albatros en la que, al protagonista, en cada libro, le pasan cosas diferentes.

- ¿Cómo se trabaja con el ilustrador? ¿Vas trabajando a la par o te presentan toda la ilustración terminada?

- Los ilustradores, en general son unos genios todos. Entonces cada uno hace su trabajo. A veces sí, es un trabajo en equipo. Lo que más me importa de las ilustraciones es que sean expresivas , que reflejen lo que había creado. Alguna son una obra de arte, divinas, con mucho nivel de detalle; mejoran todo.

- ¿Viene primero el título a tu mente o viene primero la historia y después elegís qué título ponerle?

- Pueden pasar las dos cosas. Por ejemplo, en "Papa, papatín" que es de la editorial Abran Cancha, me invitaron a escribir sobre un personaje que no estuviera en otra historia. Se me ocurrió escribir sobre una papa y "papa papatín" es una expresión que la dice varias veces; se tenía que llamar así. En general, los editores tienen re bueno ojo para el título.

Cuando escribir con alguien mas, te enriqueces

Cuando escribir con alguien mas, te enriqueces Tatiana Colangelo / MDZ

- Te agradecemos mucho la visita, agregamos las redes por si te quieren contactar o ver por dónde va tu obra y a modo de despedida, si querés compartir ¿Qué te deja en el corazón cada vez que firmás ejemplares para los más chiquitos?

- Ah ... ¡Es lo mejor! Cuando voy a las escuelas y veo que los libros les gustan. ¿Viste que ahora está mucho el tema de "ser famosa"? Cuando me preguntan sobre eso, yo les cuento que escribo en mi casa, que estoy sola, que nunca sé qué va a pasar y que lo que más contenta me pone es cuando llego a las escuelas y me dicen que el libro les gustó porque para eso es para lo que uno lo hace.