Nuevo golpe de Estados Unidos en el Pacífico: solo quedó un sobreviviente

Este lunes, el Comando Sur de Estados Unidos atacó una lancha presuntamente ligada al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico. Mirá el video.

Imagen difundida por el Comando Sur muestra el momento del ataque de Estados Unidos a una lancha en el Pacífico, en un operativo que dejó un solo sobreviviente.

El Comando Sur de Estados Unidos informó que este lunes realizó un nuevo ataque contra una lancha presuntamente ligada al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico. Según el reporte oficial, el operativo dejó dos personas muertas y un tercer tripulante con vida.

Tras la acción, las Fuerzas Armadas estadounidenses señalaron que la Guardia Costera activó un dispositivo de búsqueda y rescate para asistir al sobreviviente, con apoyo técnico de Estados Unidos y coordinación regional.

A través de su cuenta en X, el Comando Sur precisó que el procedimiento fue ordenado por el general Francis L. Donovan, quien asumió recientemente el mando de esta división.El ataque, que se suma a decenas de operaciones similares reportadas desde agosto de 2025, ocurrió en una "conocida ruta del narcotráfico", de acuerdo con la misma fuente.

Embed - El momento en que Estados Unidos atacó Ese mismo lunes, Estados Unidos también anunció otra acción en el Pacífico en coordinación con fuerzas de Colombia: un ataque contra un narcosubmarino que derivó en la destrucción de 10 toneladas de cocaína y la detención de cuatro sospechosos, según reportes difundidos en medios y agencias.

El nuevo episodio en el Pacífico se conoce a pocos días de la visita del presidente colombiano Gustavo Petro a Washington, donde se reunió con Donald Trump para abordar, entre otros puntos, el combate al narcotráfico y el vínculo bilateral tras cruces previos.