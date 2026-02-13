Qué dijo el DT de Argentinos Juniors tras la victoria por 1-0 ante River en La Paternal

Nicolás Diez, entrenador de Argentinos, analizó el triunfo de su equipo ante los dirigidos por Gallardo. Además, elogió a Hernán López Muñoz, el autor del gol.

River recibió un nuevo cachetazo en el Torneo Apertura. Tras la aplastante derrota por 4-1 ante Tigre en el Monumental, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo tenía la obligación de mejorar el nivel futbolístico en su visita a Argentinos Juniors. Sin embargo, el Millonario volvió a jugar mal y cayó por la mínima ante el Bicho.

En un partido muy disputado, los dirigidos por Nicolás Diez se quedaron con los tres puntos gracias al tanto de Hernán López Muñoz, la gran figura de la noche en La Paternal, y hundieron al equipo de Núñez que cada vez aumenta su racha negativa y sus números ya son preocupantes.

Nicolás Diez analizó la victoria de Argentinos ante River Tras el final del partido, Nico Diez pasó por conferencia de prensa e hizo un contundente análisis de la victoria de su equipo ante River: "Fue un partido muy disputado, pero lo ganamos bien. Siempre hay que ganar. El haber quedado afuera de la Copa Argentina es un golpe duro. La derrota duele mucho porque perdemos poco. Ojalá empecemos a ganar con más holgura", comenzó.

Nico Diez. pic.twitter.com/CRlQ702CV0 — Me Gusta más AAAJ (@MeGustaMasAAAJ) February 13, 2026 A pesar de la victoria, el entrenador del Bicho reconoció que deben corregir algunos errores puntuales: "Hoy tuvimos muchas llegadas y no pudimos finalizar bien. Seguimos intentando con nuestras armas. Vamos para adelante y siempre lo vamos a buscar", añadió.