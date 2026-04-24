Licencia de conducir: cada cuánto se renueva según tu edad en 2026

En la Argentina no existe una edad máxima para manejar, pero renovar la licencia de conducir exige cumplir controles cada vez más estrictos. A medida que aumenta la edad, se acortan los plazos de vigencia y se intensifican las evaluaciones médicas, en un contexto donde crece la expectativa de vida y la seguridad vial gana protagonismo.

Los plazos para renovar la licencia de conducir según tu edad.

Le dieron la licencia de conducir a un hombre de 100 años

La Ley de Tránsito no fija un límite etario para conducir, pero sí establece renovaciones más frecuentes con el paso de los años.

En la Ciudad de Buenos Aires, los plazos son:

Este esquema busca garantizar controles periódicos sobre las condiciones físicas y cognitivas de los conductores.

A partir de los 65 años, los exámenes suelen ser más exigentes: se evalúan visión, reflejos y capacidades mentales. Además, la normativa establece que no se puede obtener por primera vez una licencia profesional después de esa edad, aunque sí renovarla si ya se tenía.

Provincia de Buenos Aires: plazos más cortos y requisitos según municipio

En la Provincia de Buenos Aires, la duración del registro puede variar según el municipio:

Menores de edad: primera licencia por 1 año, renovación por 3 años

Entre 21 y 65 años: hasta 5 años de vigencia

Mayores: controles más frecuentes y, en algunos casos, examen teórico adicional

Requisitos para renovar la licencia en 2026

Para renovar el registro, se deben cumplir condiciones básicas en todo el país:

DNI vigente

No tener infracciones impagas y abonar el CENAT

Aprobar el examen psicofísico

Saber leer y escribir

En el caso de licencias profesionales, también se exige certificado de antecedentes penales y no figurar como deudor alimentario moroso.

Licencia vencida: multas y sanciones

Circular con la licencia vencida está prohibido, incluso si ya tenés turno para renovarla. Las consecuencias pueden incluir multas, retención del vehículo y otras sanciones.

Por eso, las autoridades recomiendan iniciar el trámite con anticipación. En varios distritos ya se pueden gestionar turnos y parte del proceso de forma online para evitar demoras.

Sin límite de edad, pero con más controles

En síntesis, en Argentina no hay una edad máxima para manejar. La clave es aprobar los controles periódicos y mantener actualizados los requisitos. Como las normas pueden variar según la jurisdicción, conviene revisar las condiciones específicas del lugar de residencia antes de renovar la licencia.