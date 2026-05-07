Anunciaron un importante corte de agua para este jueves en Mendoza: qué zonas se verán afectadas

El abastecimiento de agua potable estará interrumpido durante buena parte de la jornada.

Aguas Mendocinas informó que este jueves 7 de mayo habrá un corte de agua programado de agua potable en el departamento de San Carlos debido a trabajos de reparación sobre un caño maestro. La interrupción del servicio se extenderá desde las 9 hasta las 17 y afectará a una importante zona de La Consulta.

El área comprometida se encuentra delimitada entre La Superiora y Ricardo Bustos, y desde 9 de Julio hasta San Martín.

corte de agua san carlos Por trabajos de mantenimiento, habrá un corte de agua de ocho horas en San Carlos. X @AguasMendocinas

Desde Aysam explicaron que las tareas forman parte de un operativo técnico sobre una cañería principal del sistema de distribución, por lo que será necesario detener temporalmente el abastecimiento habitual de agua potable.

Las recomendaciones de Aguas Mendocinas Ante el corte programado, la empresa pidió a los usuarios tomar medidas preventivas para minimizar complicaciones mientras se desarrollan los trabajos. Entre las recomendaciones difundidas, solicitaron mantener una reserva de agua potable embotellada de al menos dos litros por persona y administrar cuidadosamente el agua almacenada en los tanques domiciliarios.