¿El Reino Unido quiere invadir la Antártida? El fuerte mensaje del museo británico en las Islas Malvinas

Daysi Rendo Gadea tuvo la oportunidad de visitar las Islas Malvinas en febrero de este 2026, para conocer el territorio que su esposo -el piloto civil del Escuadrón Fénix, Carlos “Cacho” María Vergara Ruzo-, junto a otros miles de soldados argentinos, supo defender aquel oscuro 1982, cuando se desató la guerra de Malvinas frente al Reino Unido .

Al llegar, la titular de la Comisión Malvinas de Apera (Asociación de Periodistas de la República Argentina ), tuvo que dar consentimiento a una serie de condiciones y prohibiciones -como el hecho de no portar ningún elemento que represente a la Argentina- y así poder ingresar y recorrer en su totalidad las Islas Malvinas .

Pero no fue lo único. Según la periodista, que pudo viajar junto a Héctor Tessey y Juan Carlos Yorio, dos veteranos de la guerra de Malvinas, a lo largo de su estadía -solo 6 días- estuvieron vigilados constantemente por militares. En el territorio, notó que reinaba el “antiargentinismo” entre los isleños y los extranjeros que residían desde hace años en el lugar.

Es más, vio que hay un gran motor turístico y que cada vez son más los cruceros que llegan a las islas para que miles de personas recorran el archipiélago administrado por el Reino Unido . Pero lo que más la impactó fue un fuerte mensaje advirtiendo cuál es el próximo objetivo de Gran Bretaña en el Atlántico Sur .

Daysi Rendo Gadea en el Monte Tumbledown, una de las zonas de combate en las Islas Malvinas.

El choque cultural más fuerte se produjo en el museo local, conocido en las Islas Malvinas como Falkland Islands Museum and National Trust . Allí, la historia se cuenta desde una perspectiva parcial, irrespetuosa y agresiva acatando la perspectiva del Gobierno Británico para con el Ejército Argentino.

“Cuentan la historia desde su lado usando términos como ‘Argentina usurpó’ o ‘Argentina invadió’. Es dolorosísimo porque yo viví la guerra, yo era la esposa de un piloto. Sentir que me estaban diciendo ‘invasora’ o que éramos los ‘malos’ fue muy fuerte. Ellos siguen construyendo con un error de parte nuestra”, sentenció Rendo Gadea, en diálogo con MDZ.

Pero lo más doloroso y shockeante para los argentinos fue el mensaje expansionista que detectaron en murales, postales y afiches comerciales, dentro y fuera del museo: "Nuestro próximo paso es la Antártida". “Suena como un ‘vamos por todo’. Ellos se sienten con derecho a eso y Malvinas es la puerta a la Antártida y a las islas del Atlántico Sur”, advirtió Daysi.

"En 2022 ampliaron la pista de la base militar de Monte Pleasant (Bahía Agradable), que está a 60 km. El aeropuerto antiguo de Puerto Argentino quedó para aviones muy chiquitos. Ellos operan vuelos semanales desde la base militar, algo por lo que Argentina protestó ante la ONU en su momento. No es una base cívico-militar, es una base militar donde el personal no se junta con los isleños", señaló la comunicadora.

antártida argentina La base argentina en la Antártida. Archivo

El desarrollo de la pista de aterrizaje y la logística en la zona apuntan a una proyección hacia el sur que debería encender las alarmas en la Cancillería argentina.

A partir de esa experiencia, Rendo Gadea sostuvo que Argentina debe insistir en denunciar la ocupación y revisar el modo en que aborda la cuestión Malvinas. Según expresó en diálogo con MDZ, el Reino Unido busca afianzar la imagen de las islas como destino turístico, con ofertas ligadas al turismo fotográfico, la pesca y el trekking. En ese contexto, planteó que el país debe continuar con el recuerdo de 1982 y el homenaje a los veteranos, aunque con otro enfoque.

La obsesión de Reino Unido por invadir la Antártida

No es la primera vez en la que queda expuesto el deseo del Reino Unido por avanzar sobre la Antártida. El 23 de enero de 2025, The Telegraph publicó un artículo en el cual se expone una estrategia británica para consolidar su influencia en la Antártida antes que la Argentina. Con el título “La bonanza petrolera antártica que podría salvar a Gran Bretaña, pero debemos llegar allí antes que Argentina”, la publicación plantea que Londres debe asegurarse una posición dominante en el continente blanco a partir de tecnología avanzada, inversión y despliegue científico.

En el mismo artículo, el periodista Tom Ugh describe a la Antártida como una oportunidad estratégica y sostiene que consolidar la reivindicación territorial permitiría al Reino Unido reclamar una riqueza capaz de revertir su decadencia nacional. La nota se inscribe en un escenario de competencia geopolítica sobre los recursos del continente blanco y resalta que la Argentina mantiene una presencia ininterrumpida allí desde 1904.

Qué establece el Tratado Antártico

Esa disputa, sin embargo, permanece congelada por el Tratado Antártico, que entró en vigencia en 1961. El acuerdo, firmado por Argentina, Nueva Zelandia, Australia, Noruega, Bélgica, Sudáfrica, Rusia, Chile, Francia, Gran Bretaña, Japón y Estados Unidos, fijó el uso pacífico del continente, contemplando la investigación científica. Además, prohibió actividades militares, ensayos nucleares y el vertido de residuos radiactivos.

De esta forma, el Tratado Antártico dejó en pausa los reclamos soberanos previos. Desde entonces, los países que ya tenían reivindicaciones pudieron mantenerlas sin ampliarlas, mientras que ningún nuevo actor quedó habilitado para formular otras.

En el caso de la Argentina, el reclamo comprende los territorios de la Antártida ubicados entre los meridianos 74° y 25° de longitud oeste y el Polo Sur. No obstante, esto se superpone en parte con la petición de Chile y en su totalidad con la del Reino Unido.