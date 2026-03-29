Las imágenes del temporal en Córdoba: una localidad quedó bajo el agua tras lluvias extremas

Las intensas lluvias provocaron inundaciones en Colonia Marina, Córdoba, con evacuados y un fuerte operativo de emergencia durante la madrugada.

En medio de fuertes temporales en distintas provincias del país, algunas se vieron más afectadas que otras, donde incluso, algunas localidades sufrieron graves inundaciones. Una de ellas fue Colonia Marina, en Córdoba, donde se registró una caída de entre 200 y 250 milímetros de lluvia en algunas horas, algo que provocó anegaciones y evacuaciones.

Según explicaron medios locales, este temporal que azotó la localidad fue una de las tormentas más fuertes de la temporada, un lugar que cuenta con cerca de 1.266 habitantes, ubicada en el departamento de San Justo, a aproximadamente 200 kilómetros de Córdoba capital.

El momento más fuerte se vivió durante la madrugada, lo que obligó a que se tenga que desplegar un fuerte operativo para asistir a los habitantes, evacuar y trasladar a las personas ante las inundaciones.