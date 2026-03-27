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Vecinos de Las Heras reclaman por montañas de basura e inseguridad en el centro de salud

En los alrededores del centro de salud 136 de Las Heras crecen día a día las montañas de basura. Las denuncias de los vecinos.

Gabriela Sánchez

Gabriela Sánchez

Los vecinos de Las Heras están cansados de la basura en las calles, banquinas y acequias.&nbsp;

Los vecinos de Las Heras están cansados de la basura en las calles, banquinas y acequias. 

Los vecinos de Las Heras reclamaron y denunciaron que el barrio parece un basurero por las montañas de residuos que se acumulan en acequias y banquinas. Además, señalaron que el centro de salud se convirtió en el blanco de los delincuentes.

basura las heras
La basura se acumula en las banquinas y acequias de Las Heras.

La basura se acumula en las banquinas y acequias de Las Heras.

Montañas de basura en Las Heras

En solo dos semanas, las calles de Las Heras en los alrededores del centro de salud 136 -Madame Curie y Entre Ríos- acumularon montañas de basura. Más allá de la mala conducta de algunas personas que deciden arrojar los residuos en zonas no habilitadas, los vecinos reclamaron porque no hay servicio de limpieza de los espacios públicos.

“Es un desastre el tema de la limpieza. estamos cansados, es un basural gigantesco el lugar y no tenemos respuesta de nadie”, explicaron.

A la basura en la zona, se sumaron problemas de infraestructura como un puente roto en el que dos autos de profesionales de la salud rompieron las ruedas.

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En las acequias se acumulan montañas de basura.

En las acequias se acumulan montañas de basura.

El centro de salud foco de la delincuencia

Además, los vecinos aseguraron que el centro de salud 136 Juan Minetti se ha convertido en el blanco de los delincuentes. “Hace unos días entraron a robar, se llevaron el flotante eléctrico del tanque del agua, el cableado y las cañerías de los aires acondicionados que se usan en verano e invierno”, comentaron.

tanques de agua
Delincuentes robaron el flotante eléctrico del tanque de agua.

Delincuentes robaron el flotante eléctrico del tanque de agua.

robo aire acondicionado
Hace unos días ladrones entraron por los techos y se robaron los cables de los aires acondicionados.

Hace unos días ladrones entraron por los techos y se robaron los cables de los aires acondicionados.

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