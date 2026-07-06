Un joven fue acuchillado por su hermano tras una discusión familiar en Maipú

El joven de 21 años fue acuchillado por su hermano durante una discusión. Tras el ataque, logró pedir ayuda y el presunto agresor fue detenido por la Policía.

La víctima fue acuchillada en medio de una pelea con su hermano. Foto: Santiago Tagua/MDZ

Lo que comenzó como una discusión familiar terminó con un joven de 21 años acuchillado y su hermano detenido, en un violento episodio ocurrido en Maipú, durante la noche del domingo. La víctima fue trasladada al Hospital Central tras pedir ayuda en un comercio cercano.

De acuerdo con información policía, el hecho ocurrió a las 20, cuando, por motivos que son materia de investigación, ambos hermanos mantuvieron una pelea. En ese contexto, el mayor de ellos tomó un cuchillo y atacó a la víctima, provocándole heridas en el rostro y el cuello.

Logró escapar y pedir ayuda Pese a las lesiones sufridas, el joven logró salir de la vivienda y llegar por sus propios medios hasta un comercio de la zona, donde pidió ayuda. Posteriormente fue asistido y trasladado consciente al Hospital Central para recibir atención médica.

Mientras tanto, efectivos policiales que realizaban tareas de patrullaje preventivo localizaron al presunto agresor pocos minutos después del ataque y concretaron su detención. El hombre, de 24 años, quedó a disposición de la Justicia.