La fuerte versión sobre la mamá de la nena que murió en Villa Gesell vinculada con un supuesto tráfico de drogas

La abogada de uno de los hijos de la investigada habló de pruebas, testigos y una sospecha que mantiene desde hace años.

La abogada del hijo de la mujer acusada, reveló que Lucía Sosa habría usado a sus hijos de "mula".

La abogada de Lucas R., uno de los hijos de Lucía Sosa, aseguró que podrían existir más víctimas vinculadas con la mujer investigada por la muerte de su hija de 2 años en Villa Gesell. Según explicó, desde hace varios años trabaja sobre una hipótesis que ahora buscará presentar formalmente ante el fiscal.

“La causa es mucho más compleja y hay mucho más de lo que se pueden imaginar”, advirtió la letrada. Además, afirmó que cuenta con documentos, pruebas y testigos que podrían aportar información clave para la investigación, aunque prefirió no revelar detalles antes de declarar en la fiscalía.

Según la abogada, la mujer habría utilizado a sus hijos para trasladar drogas. Además, Hooft Suárez señaló que participará como testigo, pero también buscará explicar las actuaciones procesales realizadas durante los últimos años. En ese sentido, afirmó que presentó denuncias sobre hechos que considera de “extrema gravedad” y por los cuales, según manifestó, nunca obtuvo respuestas

La sospecha que conecta Formosa con la costa La abogada indicó que su teoría se relaciona con Formosa y con los viajes que Sosa realizaba junto con su entonces pareja, Javier, y sus hijos. De acuerdo con su hipótesis, ambos podrían haber utilizado a los niños para transportar cocaína desde esa provincia hasta la costa bonaerense. Sin embargo, reconoció que no pudo demostrar esa acusación.

“Yo no pude probarlo, pero todo lleva de una cosa a la otra”, expresó. También comparó su trabajo con el de Lola, la vecina denunciante que vinculó hechos ocurridos en Villa Gesell y Mar del Plata: “Así como la vecina Lola unió Gesell con Mar del Plata, yo intenté unir Mar del Plata con Formosa”.