"¿Por qué no le contás?", la frase que Victoria Cantero le habría dicho a su novio la noche del crimen

Facundo, el hermano de Victoria Cantero, declaró ante la Fiscalía e introdujo detalles sobre los minutos previos al traslado del joven apuñalado.

En el marco de la causa que investiga el homicidio de Matías Julián Álvarez Guardia, ocurrido el pasado 2 de agosto en la provincia del Chaco, la investigación incorporó la declaración testimonial de Facundo Cantero, hermano de la única detenida e imputada por homicidio agravado por el vínculo, Victoria Cantero. El relato aportado a la Justicia reconstruye los instantes previos a la llegada al centro médico y suma precisiones sobre la dinámica de la pareja.

Según el expediente, el hecho comenzó a desencadenarse tras una llamada telefónica recibida por Facundo entre las 7:13 y las 7:16 de la mañana. Del otro lado de la línea estaba la víctima, quien llegó a manifestarle que se había cortado, aunque sin precisar en qué parte del cuerpo presentaba la lesión. En medio de esa comunicación, se escuchó de fondo la voz de Victoria exclamando: “¿Por qué no le contás que me rompiste todo el celular?”.

La escena en la vivienda y el traslado al hospital Tras el corte abrupto de la llamada, Facundo decidió dirigirse de inmediato al domicilio de la víctima. Al ingresar a la propiedad, se encontró con un cuadro crítico: Julián permanecía sentado en un sofá individual del comedor, visiblemente decaído, colocándose una mano sobre el pecho mientras manifestaba intensos dolores.

A la izquierda, el sillón donde habrían encontrado a Álvarez Guadia herido. A la derecha, los cuchillos que habrían sido usados para cometer el ataque. Gentileza Noticiero 9 A pocos metros del lugar se encontraba Victoria Cantero, quien —según la exposición de su hermano— presentaba sangrado en la nariz y manchas de sangre en una de sus manos. Ante el cuadro de emergencia, Facundo, su novia y su hermana cargaron al joven en un vehículo particular para trasladarlo de urgencia hacia el Hospital Julio C. Perrando. Durante el trayecto, la víctima repetía que sentía mucho frío y un fuerte dolor de pecho. Una vez arribados al centro de salud, los médicos constataron la gravedad del cuadro de hemorragia interna y confirmaron minutos más tarde su fallecimiento.

Las discusiones de pareja y los antecedentes de violencia material Durante la declaración judicial ante el Poder Judicial del Chaco, el testigo caracterizó el vínculo entre su hermana y la víctima como "bastante tóxico", marcado por discusiones constantes por celos y convivencia que requerían frecuentemente la intervención de familiares para evitar mayores agresiones.