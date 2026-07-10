Entradera en Ituzaingó: torturaron a un jubilado durante el partido de Argentina para robarle 10.000 dólares

Tres delincuentes maniataron y golpearon a un jubilado para robarle 10.000 dólares y objetos de valor mientras se jugaba el partido de la Selección Argentina.

Un jubilado de 76 años vivió una pesadilla el pasado martes, en su casa de Ituzaingó. Mientras se disputaba el partido entre la Selección Argentina y Egipto, un grupo de delincuentes aprovechó para perpetrar un violento asalto.

La víctima se encontraba sola y había apagado el televisor debido a la angustia que le generaba el resultado parcial del encuentro (Argentina perdía 1-0); en su lugar, decidió acostarse a escucharlo por radio. En ese momento, tres delincuentes encapuchados y armados entraron en su habitación tras saltar la reja del frente de la propiedad.

Los asaltantes lo inmovilizaron atándole las manos con cables y los pies con un cinturón. El propio jubilado relató que uno de los hombres se sentó sobre su pecho mientras le propinaban golpes con la culata de un arma, lo que le provocó un corte en el cuero cabelludo y heridas en el rostro.

El asalto duró aproximadamente 25 minutos. Los delincuentes revolvieron toda la vivienda, llegando incluso a romper el cielo raso del baño en busca de efectivo. Un cuarto cómplice los esperaba afuera en un vehículo y, mediante una llamada, les advirtió que les quedaban "tres minutos" para retirarse, coordinando así la huida.

Las sospechas de la familia y cómo está el jubilado Los ladrones lograron escapar con 10.000 dólares en efectivo, el teléfono celular de la víctima y otros objetos de valor. La familia está convencida de que el hombre fue "marcado", ya que esa suma de dinero correspondía al cobro reciente de un juicio, un dato que solo conocían su abogado y la parte que realizó el pago.