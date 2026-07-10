Fraude en Salta: imputan a un falso psicólogo que vendía cargos inexistentes en la Justicia local

Un hombre fue formalmente imputado en Salta por el delito de estafas reiteradas en concurso real , tras ser acusado de montar un elaborado engaño para estafar a personas que buscaban empleo en el ámbito judicial. El sujeto se hacía pasar por licenciado en Psicología y utilizaba supuestas "influencias" para prometer vacantes que no existían.

De acuerdo a fuentes judiciales de Salta, el estafador contactaba a sus víctimas —al menos cuatro mujeres identificadas hasta el momento— a través de redes sociales .

Bajo la falsa identidad de un profesional del Poder Judicial salteño, les ofrecía puestos como secretarias en la Ciudad Judicial, el complejo que alberga los tribunales y oficinas del Ministerio Público.

Para dar una apariencia de legitimidad al proceso, el acusado solicitaba el envío de currículums y estudios médicos, también a las las citaba a entrevistas presenciales y exámenes médicos ficticios.

Pero para esto, un pago anticipado de $40.000 bajo el pretexto de tramitar certificados de antecedentes necesarios para el ingreso.

La investigación y caída del estafador

La estafa comenzó a desmoronarse tras las denuncias de las damnificadas, lo que dio inicio a una investigación por parte de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) entre mayo y junio de este año. Los investigadores confirmaron rápidamente que no existía ninguna vacante disponible en los organismos mencionados por el sujeto.

Como parte de la evidencia recaudada, la fiscalía cuenta con documentación aportada por las víctimas y registros de conversaciones por WhatsApp que mantienen el rastro del ardid. Al ser llevado ante la justicia por la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, el sospechoso se negó a declarar.

Aunque actualmente hay cuatro denuncias formales, medios locales sugieren que la escala del fraude podría ser mucho mayor y que este caso representa solo el inicio de una causa más amplia.