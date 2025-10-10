Cómo sigue el adolescente agredido por el enfrentamiento entre escuelas de Mendoza

Una batalla campal se desató entre estudiantes de la escuela Martín Zapata, dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo, y la escuela Adolfo Pérez Esquivel, de gestión provincial. Por el enfrentamiento , un adolescente de 16 años quedó internado en el Hospital Español con traumatismo de cráneo por un proyectil.

"El paciente fue asistido de inmediato por nuestro equipo médico y actualmente continúa en observación. Se encuentra lúcido y su estado general es estable. Permanecerá internado bajo la tutela y acompañamiento constante de sus padres, quienes están al tanto de su evolución", señala el último parte médico difundido este jueves por el nosocomio ubicado en Godoy Cruz.

Ante la consulta de MDZ , desde el entorno del joven señalaron que continúa evolucionando bien y confirmaron que ya fue trasladado a sala común. Por el momento desconocen cuándo podría recibir el alta.

Inicialmente, dada la gravedad del golpe, el joven fue internado en terapia intensiva en la tarde del miércoles. Horas después, el paciente fue derivado a una habitación para continuar con su recuperación.

El enfrentamiento entre alumnos del Martín Zapata y la escuela Adolfo Pérez Esquivel inició el miércoles en horas del mediodía. En los videos a los que accedió MDZ , se ve cómo un grupo de más de 20 jóvenes "luchan" al aire libre en las inmediaciones del Parque Cívico. La brutal pelea terminó con varios estudiantes heridos, ente ellos el joven internado en el Hospital Español.

"Él no participó de la pelea. Iba pasando con otro compañero por el lugar, camino a la parada del colectivo y comiendo un pacho, cuando lo persiguieron para pegarle y tirarle piedras por el sólo hecho de ser del Martín Zapata. Le tiraron una piedra en la cabeza, lo patearon y le robaron el celular", aseguraron desde su entorno a este medio.

Peleas estudiantes

Horas más tarde, el miedo continuaba entre padres de diferentes establecimientos educativos de la Ciudad de Mendoza, por las convocatorias en redes para "pelear" en espacios públicos.

Entre grupos de padres y directivos de algunas de las escuelas de la zona, circularon mensajes en los que se advertía sobre las convocatorias para peleas. Por eso, recomendaban a los padres cuidar los horarios de entrada y salida. En dichos mensajes se mencionaban a la Plaza Independencia y el Parque Cívico como sitios para los encuentros.

Las acciones de la DGE y la UNCuyo

Tras los hechos, autoridades de la Dirección General de Escuelas (DGE) y la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) se reunieron para coordinar acciones y dar respuestas a las situaciones violentas.

Daniela García, jefa de Gabinete, aseguró que el enfrentamiento se produjo fuera de las instituciones escolares, pero confirmó que la presencia de los estudiantes de sus escuelas obliga a una intervención de las autoridades. En esta línea, solicitó la colaboración de los padres, para prevenir hechos de estas características.

"Estamos articulando con el Ministerio de Seguridad para darle mayor incidencia, incluso para prevenir estas situaciones. Pero no podemos abarcar toda la Ciudad de Mendoza. Entonces, acá necesitamos mucho el apoyo de los padres, de las familias, ese control necesario para que esto no suceda", afirmó.

Por su parte, Julio Aguirre, secretario Académico del Rectorado de la UNCuyo, confirmó que identificaron a las escuelas involucradas en la riña, y detalló cómo se originó el enfrentamiento.

"Una de las preceptoras del Martín Zapata da cuenta de una situación que se estaba dando en el Parque Cívico y avisa al director. Buscan a los estudiantes y cortan con la situación de violencia. Ingresan todos los estudiantes a la escuela, se atiende a las personas que habían sido lastimadas, se llama al Servicio de Emergencias Coordinado y se da aviso a los padres", aportó.

Además, confirmó que trabajarán en la prevención junto a los estudiantes y sus familias. Al tratarse de un hecho que ocurrió fuera de la escuela, el funcionario explicó que no habría sanción para los involucrados.