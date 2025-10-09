Advierten por convocatorias para "pelear" entre escuelas de Mendoza

Lo ocurrido en el Parque Cívico generaron preocupación. Advierten por mensajes y "rumores" sobre juntadas para pelear.

La pelea entre estudiantes de distintas escuelas de Mendoza ocurrida en el Parque Cívico generó preocupación. Y ahora alertan por supuestas convocatorias para agitar ese tipo de peleas en espacios públicos.

Entre grupos de padres y directivos de algunas de las escuelas de la zona circularon mensajes informales e institucionales en los que advierten sobre esos mensajes de convocatorias para peleas. Por eso hay escuelas que recomendaron a los padres cuidar los horarios de entrada y salida. Esos mensajes mencionan a la Plaza Independencia y el Parque Cívico como sitios para los encuentros. Justamente se trata de dos áreas que concentran muchas escuelas en sus alrededores.

Ayer por la tarde un grupo de jóvenes inició un enfrentamiento en las afueras del colegio Martín Zapata, que depende de la Universidad Nacional de Cuyo. En los videos compartidos, puede verse cómo dos alumnos arrancan con empujones que luego terminan en golpes de puño. En esa disputa hubo, según se informó extraoficialmente, alumnos de varias escuelas.