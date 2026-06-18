Giro en la investigación por el brutal ataque con un ladrillo: la agresión previa y el cambio de calificación

Isaac Michael León sufrió un grave ataque que puso su vida en peligro durante la noche del lunes en Guaymallén . La víctima, de 30 años, recibió un ladrillazo en la cabeza e ingresó en estado crítico al Hospital Central . Sin embargo, atravesó una milagrosa recuperación y eso cambió el panorama en la causa que se inició por la agresión.

En los instantes posteriores al violento hecho, fue detenido Josué Emmanuel Bracamonte , quien fue sindicado por los testigos como autor y terminó siendo identificado también a través de las imágenes del episodio que captaron cámaras de seguridad en la escena.

Debido al estado de salud que presentó la víctima tras la agresión, en la causa tomó intervención la fiscal de Homicidios Andrea Lazo , quien decidió imputaron preventivamente a Bracamonte por el delito de homicidio simple en grado de tentativa y ordenó su traslado a un penal provincial.

No obstante, entre el martes y el miércoles, León experimentó una meteórica evolución en su cuadro, salió de Terapia Intensiva y recibió el alta médica en las últimas horas. Por eso, pudo presentarse ante las autoridades judiciales para radicar la denuncia contra Bracamonte y también ofreció su versión de los hechos.

De esa declaración surgió que León se habría quedado de manera ilegítima con algunas pertenencias de Bracamonte. Incluso, a raíz de ese conflicto, el denunciante reconoció que hubo una agresión previa de su parte contra el detenido y luego se produjo el ataque con el ladrillo, por el que terminó hospitalizado.

Josué Bracamonte, el joven detenido por el violento episodio. MDZ.

Por su parte, el exámen físico que le practicó personal del Cuerpo Médico Forense (CMF) a León estableció que sólo sufrió lesiones leves, motivo por el cual la fiscal Lazo modificó el avoque de imputación al delito de lesiones leves y el expediente pasó a la órbita del fiscal Correccional Lauro Monticone.

En ese sentido, luego de que Monticone analizó la causa y, a partir de los pedidos efectuados por el defensor Emanuel Magallán, se realizó un nuevo cambio en la calificación, por lo que Bracamonte quedó formalmente acusado por el delito de lesión con arma.

Debido a que se trata de una figura que prevé una pena mínima de 15 años, el letrado que representa a Bracamonte comenzó a tramitar el recupero de la libertad del imputado, ya que están dadas las condiciones jurídicas para que así lo dispongan las autoridades. Así las cosas, sería inminente la salida del acusado de la cárcel, explicaron fuentes judiciales consultadas.

Brutal ataque y detención

La información que inicialmente se plasmó en el expediente sostenía que eran cerca de las 22 de la noche del lunes cuando un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre una riña en el interior del barrio La Palaya.

Cuando efectivos de la jurisdicción arribaron hasta ese lugar, constataron que en calle Solari al 7.600 había un sujeto tendido sobre la carpeta asfáltica, con lesiones en la cabeza y completamente inconsciente.

Hasta el lugar también llegó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), cuyo personal analizó el estado de la víctima y, sin ofrecer un diagnóstico preliminar, lo trasladó hasta el citado efector público de Capital.

El hombre lesionado estuvo internado en el Hospital Central. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Una vez allí, los médicos de la guardia constataron que León presentaba un traumatismo de cráneo grave y que debía ser intervenido de inmediato, ya que su estado era crítico. Tras la operación, pasó al sector de cuidados intensivos y su pronóstico era reservado. Pese a todo eso, evolucionó en pocas horas y luego recibió el alta.

En tanto, el presunto autor pudo ser aprehendido en las inmediaciones de la escena del ataque y pasó a la cárcel tras ser imputado, aunque la rápida recuperación de la víctima y las nuevas pruebas incorporadas al expedientes podrían desembocar en su libertad en las próximas horas.