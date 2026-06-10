Fuego, violencia y caos en Belfast: un salvaje ataque provocó disturbios en Irlanda del Norte

Las autoridades británicas confirmaron detenidos por los disturbios y advirtieron que podría haber más arrestos en medio de la creciente tensión migratoria.

Horas de violencia se viven en Reino Unido, específicamente en Belfast, capital de Irlanda del Norte, luego de que un refugiado sudanés atacara brutalmente con un cuchillo a una persona este lunes. El hecho desató una ola de protestas, incendios y disturbios contra las autoridades, en medio del rechazo de algunos sectores a la inmigración en la región.

El ataque ocurrió en una calle de Belfast, donde, según imágenes que se viralizaron, una persona identificada como Hadi Alodid, un refugiado sudanés de 30 años, agredió con un cuchillo a Stephen Ogilvy, a quien hirió en distintas partes del cuerpo.

Los ataques que desataron las protestas nacionalistas Tras la agresión, testigos que circulaban por la zona intentaron asistir a la víctima, identificada como Stephen Ogilvy, quien permanece en grave estado tras sufrir heridas en los ojos, el cuello y la espalda. Además, perdió la visión en uno de sus ojos.

Ataque Belfast protestas El episodio se produjo días después del escándalo ocurrido en Southampton, Inglaterra, donde un joven de 18 años murió mientras era detenido por la Policía, un caso que también provocó protestas antiinmigración.

Protestas Irlanda Protestas, incendios y disturbios con la Policía La situación derivó posteriormente en protestas en distintas zonas de Irlanda del Norte, entre ellas Londonderry, Antrim, Newtownabbey, Ballymena y Bangor. De todos modos, las manifestaciones también se extendieron a otras ciudades del Reino Unido, como Glasgow, Edimburgo y Ayr, así como a Southampton, en Inglaterra.