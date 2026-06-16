Un hombre quedó en terapia intensiva tras ser agredido con un ladrillo en Guaymallén

Una violenta agresión ocurrida en Guaymallén durante la noche del lunes, dejó a un hombre de 31 años internado en terapia intensiva del Hospital Centra l . La secuencia, captada por una cámara de seguridad, mostró cómo la víctima fue perseguida, atacada y golpeada cuando ya estaba en el suelo.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 22 en la intersección de calles Solari y Famatina , donde una mujer alertó a través de la l ínea de emergencia 911 que su hijo había sido atacado y presentaba graves lesiones.

Al arribar al lugar, efectivos policiales constataron que la víctima , un hombre de 31 años , tenía severas heridas en la cabeza. De acuerdo con las primeras averiguaciones, el episodio podría estar vinculado a un presunto ajuste de cuentas.

Personal de la Unidad Investigativa Departamental Guaymallén ( UID ) analizó imágenes captadas por una cámara de seguridad particular, las cuales resultaron clave para reconstruir la agresión.

Según la investigación, la víctima corría en sentido este mientras era perseguida por otro hombre. En determinado momento, el agresor logró alcanzarlo y le arrojó un ladrillo en la cabeza . Tras derribarlo, continuó golpeándolo con patadas y puñetazos antes de retirarse del lugar.

Con los elementos reunidos durante la pesquisa, la Justicia ordenó la detención del hombre de 28 años, señalado como el presunto autor del ataque. El sospechoso fue trasladado a la Comisaría 25°.

La víctima permanece internada

Inicialmente, el hombre de 31 años se trasladó por sus propios medios al Hospital Central. Allí, los médicos le diagnosticaron un traumatismo encéfalo craneano y dispusieron su internación con pronóstico reservado.

Horas más tarde, un nuevo parte médico confirmó que la víctima permanece alojado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Central.

En la investigación intervienen Policía Científica, la Unidad Investigativa Departamental y la Unidad Fiscal de Homicidios.