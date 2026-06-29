Defendieron a una mujer durante una agresión y terminaron baleados en Las Heras

Los hombres intentaron auxiliar a una mujer que sufría agresiones de su pareja. Minutos después, el agresor regresó armado y baleó a los hombres.

Los hombres fueron baleados tras auxiliar a la mujer que era agredida por su pareja. Foto: Santiago Tagua/MDZ

Dos hombres resultaron heridos de bala durante la madrugada, luego de intervenir para defender a una mujer que estaba siendo agredida por su pareja en el barrio 30 de Octubre, de Las Heras. La pareja de la mujer vovlio tras la agresión y ejecutó los disparos.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 6, cuando el agresor comenzó a golpear a la víctima en la vía pública tras una discusión. Al advertir la situación, dos vecinos decidieron intervenir para asistir a la mujer, lo que provocó que el atacante abandonara momentáneamente el lugar.

Volvió y les disparó a los hombres Sin embargo, de acuerdo con la investigación, minutos después regresó a bordo de un vehículo y abrió fuego contra los hombres que habían intervenido para defender a la víctima.

Como consecuencia del ataque, uno de los hombres de 53 años sufrió heridas de arma de fuego en ambas piernas y un corte en el cuero cabelludo, mientras que el otro, de 64 años, recibió impactos en la mano derecha, la pelvis y el muslo izquierdo.

Ambos fueron trasladados inicialmente al Hospital Carrillo y, debido a la gravedad de las lesiones, posteriormente derivados al Hospital Central.