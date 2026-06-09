Motochorros armados interceptaron a una mujer, la encañonaron y le robaron una moto en Maipú

La víctima fue sorprendida por dos motochorros que la amenazaron con un arma de fuego para apoderarse de su motocicleta y escapar.

Motochorros interceptaron a la mujer y tras amenazarla con una arma de fuego, le robaron el vehículo. Foto: Santiago Tagua/MDZ

Una mujer fue víctima de un violento asalto la noche del lunes en Maipú, luego de que dos motochorros armados la interceptaran en plena vía pública y le robaran la motocicleta en la que se movilizaba. Tras el robo los delincuentes huyeron del lugar.

De acuerdo con información policial ,el hecho ocurrió a las 22 en la intersección de calles Perito Moreno y Santa Fe, en Maipú, cuando la víctima circulaba en moto por la zona, momento en que fue interceptada y abordada por dos sujetos que la amenazaron con un arma de fuego.

Le robaron la moto Bajo intimidación, los delincuentes lograron apoderarse de una motocicleta Keller 110 cc y escaparon rápidamente del lugar antes de que pudieran ser identificados por efectivos policiales.