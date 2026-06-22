Renunció la mano derecha de Manuel Adorni: Javier Lanari deja el Gobierno y se reforma toda la comunicación oficial

Tras la salida de Manuel Adorni como vocero presidencial , ahora el jefe de Gabinete perdió a su histórica mano derecha en el Gobierno. Javier Lanari renunció a su cargo de secretario de Prensa y Comunicación de la Casa Rosada.

Así lo comunicó el propio ministro coordinador, en un posteo realizado este lunes en X. "Mi enorme agradecimiento a Javier Lanari, que dejará su rol como Secretario de Comunicación y Prensa de la Nación tras estos dos años y medio acompañando la gestión. En nombre del Gobierno, le deseo lo mejor para sus futuros desafíos. En breve anunciaremos el nombre de su remplazo, quien trabajará a la par del nuevo Vocero Presidencial", escribió Adorni.

Su alejamiento se da en el mismo día que el jefe de ministros se reunió con su sucesor como portavoz, Adrián Ravier , quien estuvo esta mañana en Casa Rosada. Se prevé un anuncio en las próximas horas con el reemplazo del comunicador.

"Gran reunión con Adrián Ravier, flamante Vocero Presidencial. En esta etapa de transformación, su rol será clave para comunicar y explicar los principales hitos económicos del país", escribió Adorni en X. El funcionario destacó que el perfil de economista del diputado "aportará el valor y la claridad que los argentinos necesitan". Cerró con un escueto "Éxitos en esta nueva etapa. Fin".

Mi enorme agradecimiento a Javier Lanari, que dejará su rol como Secretario de Comunicación y Prensa de la Nación tras estos dos años y medio acompañando la gestión. En nombre del Gobierno, le deseo lo mejor para sus futuros desafíos. En breve anunciaremos el nombre de su…

Lanari fue uno de los dirigentes libertarios más influyentes del esquema comunicacional del Gobierno. Periodista de profesión y con experiencia en medios gráficos, radiales y televisivos, fue designado como subsecretario de Prensa de la Presidencia pocos días después de la asunción de Milei.

Javier Lanari con Javier Milei y Manuel Adorni

A diferencia de Adorni, quien ocupó el centro de la escena con sus conferencias de prensa y apariciones públicas, Lanari tuvo un perfil más reservado. No dio entrevistas, aunque sí estuvo muy activo en la red social X, donde habitualmente era citado por Milei.

Bajo la directiva del presidente, su mandato impulsó una profunda reestructuración del sistema de medios estatales y eliminó la pauta oficial nacional. Junto a Adorni, buscaron privatizar los medios públicos, aunque sin éxito. No obstante, avanzan en la idea de una programación con coproducciones, en lo que implica un fuerte recorte presupuestario del Estado.

Tras la llegada de Adorni como jefe de ministros, Lanari se hizo cargo de toda la comunicación del Gobierno y del control de los medios estatales. En las últimas semanas enfrentaba una encrucijada por fuertes medidas sindicales que ponen en riesgo las emisiones por reclamos salariales.

El saliente funcionario le aseguraba a los periodistas acreditados en Casa Rosada que no estaba de acuerdo con el cierre de la sala de prensa en Casa Rosada ni de las posteriores restricciones de circulación en Balcarce 50, pero no pudo demostrar ningún avance significativo para reducir las limitaciones.