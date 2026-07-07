Rutas nacionales: la advertencia de Julio Cobos por la concesión de la ruta 7

El proceso de concesión impulsado por el Gobierno nacional para unos 2.500 kilómetros de rutas nacionales avanza con la licitación de distintos corredores viales, entre ellos el que comprende la ruta nacional 7 desde Desaguadero hasta el paso internacional Cristo Redentor.

En ese contexto, el ex diputado nacional y ex vicepresidente Julio Cobos advirtió en MDZ Club por la 105.5 FM MDZ Radio sobre las limitaciones del esquema previsto para Mendoza, especialmente por el escaso alcance de las obras proyectadas en el tramo de alta montaña.

Cobos explicó que la administración nacional "adoptó el criterio de paralizar las obras nacionales en lo que hace a ruta" y que, a partir de esa decisión, "los gobiernos provinciales salieron (...) a tener que financiar" las intervenciones más urgentes.

Según detalló, la estrategia oficial consiste en transferir la ejecución y el mantenimiento al sector privado "sin ningún aporte" estatal. "El criterio del Gobierno nacional (...) es que lo haga el privado sin ningún aporte. El Estado entonces ha tomado en una primera medida aquellas rutas con mayor cantidad de tránsito, con lo cual es posible financiarlo con un sistema de cobro por peaje", sostuvo.

Sin embargo, advirtió que ese esquema deja interrogantes sobre otros corredores con menor circulación. "La primera duda que se genera es qué es lo que va a pasar con aquellas de bajo tránsito, que verdaderamente no hay ningún indicio de que el Gobierno actúe", afirmó.

Respecto de la ruta 7, señaló que el presupuesto previsto "corresponde a un trabajo mínimo si se tiene en cuenta toda la longitud de este tramo" y remarcó que las obras de mayor envergadura en alta montaña podrían requerir futuras modificaciones del contrato.

Más peajes y posibilidad de renegociaciones

El ex vicepresidente explicó que la concesión contempla un único tramo desde Desaguadero hasta el límite con Chile, aunque con distintos niveles de tránsito según la zona. "Hoy tenemos dos peajes (...) después se colocaría un peaje en la variante Palmira y otro a la altura de Vacas", indicó.

Sobre las tareas exigidas a la empresa que resulte adjudicataria, precisó que inicialmente deberá realizar "un bacheo general" y otras obras de puesta en valor, mientras que "en los primeros diez años" se prevé "una inversión más fuerte de reconstrucción (...) en la ruta de alta montaña, pero sin modificar la traza".

En cuanto al costo para los usuarios, Cobos estimó que, si se replican valores similares a otras concesiones, "el peaje estaría entre 3.000 y 3.500 pesos aproximadamente, los cuatro peajes que tendríamos que pagar", aunque aclaró que ese monto dependerá de las ofertas que se conozcan una vez concluido el proceso licitatorio.

Finalmente, advirtió que este tipo de contratos suelen atravesar revisiones durante su ejecución. "Sabemos que todo este proceso a largo plazo siempre implica renegociación", señaló, y agregó que al evaluar las propuestas "no se adjudica la más barata, se adjudica la más conveniente".