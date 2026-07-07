La jugada de Espert ante los tribunales federales: no declaró y presentó un escrito
En una audiencia indagatoria dispuesta por la justicia, el exdiputado se mantuvo al margen de la declaración en el presunto caso de lavado de activos.
El exdiputado nacional José Luis Espert se presentó este martes en los Tribunales Federales de San Isidro para cumplir con la audiencia indagatoria dispuesta por el juez Lino Mirabelli, en el expediente que investiga un presunto caso de lavado de activos vinculado al empresario Federico "Fred" Machado.
Durante la audiencia, el economista decidió no responder las preguntas del magistrado y optó por entregar un escrito acompañado de documentación que, según su defensa, respalda su versión de los hechos. “Las declaraciones las hice ante el juez", sostuvo ante la prensa.
La estrategia de la defensa
Tras la indagatoria, los abogados del exlegislador difundieron un comunicado en el que explicaron que la decisión de no declarar de manera oral responde al ejercicio de un derecho constitucional. Según indicaron, reservaron esa instancia "para el momento en que estén garantizadas las condiciones mínimas de un proceso justo".
En el mismo texto remarcaron que la postura adoptada "no se trata de silencio, se trata de exigir que las reglas del juego sean las que la ley establece para todos".
Como parte de la presentación, la defensa incorporó once correos electrónicos intercambiados entre mayo y septiembre de 2019. De acuerdo con los abogados, esos mensajes acreditan la negociación, firma y ejecución del contrato de servicios profesionales que originó el pago bajo investigación. También sostuvieron que se trata de documentos elaborados en la época de los hechos, con posibilidad de verificación técnica.
Además, solicitaron al juez Mirabelli que retome de manera directa la conducción de la investigación, que hasta el momento permanecía delegada en la Fiscalía Federal a cargo de Fernando Domínguez.
La investigación judicial
La causa se centra en una transferencia de USD 200.000 que Espert recibió el 22 de enero de 2020 en una cuenta del banco Morgan Stanley, en Estados Unidos. Según el expediente, ese dinero no habría sido declarado ante el fisco argentino. La Justicia sostiene que los fondos fueron enviados por la firma Wright Brothers Aircraft Title Inc., empresa vinculada a la estructura empresarial de Fred Machado, quien se declaró culpable por lavado de dinero en Estados Unidos.
Espert manifestó en distintas oportunidades que el pago correspondía a un trabajo de asesoramiento prestado para la firma Minas del Pueblo S.A., con sede en Guatemala. Sin embargo, la investigación continúa para determinar el destino de ese dinero, ante la sospecha de que pudo haberse destinado a la compra de vehículos de alta gama y al financiamiento de un fideicomiso inmobiliario en la costa atlántica.
La convocatoria a indagatoria se produjo mientras el exdiputado mantiene sus bienes inhibidos por orden judicial. Esa medida, que fue confirmada por la Cámara Federal de San Martín, también alcanza a integrantes de su entorno familiar y a empresas vinculadas al economista.