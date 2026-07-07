La jugada de Espert ante los tribunales federales: no declaró y presentó un escrito

En una audiencia indagatoria dispuesta por la justicia, el exdiputado se mantuvo al margen de la declaración en el presunto caso de lavado de activos.

El exdiputado nacional José Luis Espert se presentó este martes en los Tribunales Federales de San Isidro para cumplir con la audiencia indagatoria dispuesta por el juez Lino Mirabelli, en el expediente que investiga un presunto caso de lavado de activos vinculado al empresario Federico "Fred" Machado.

Durante la audiencia, el economista decidió no responder las preguntas del magistrado y optó por entregar un escrito acompañado de documentación que, según su defensa, respalda su versión de los hechos. “Las declaraciones las hice ante el juez", sostuvo ante la prensa.

Para el Gobierno, José Luis Espert falló en aclarar su situación y generó "dudas y sospechas" en la opinión pública. Prensa Diputados La estrategia de la defensa Tras la indagatoria, los abogados del exlegislador difundieron un comunicado en el que explicaron que la decisión de no declarar de manera oral responde al ejercicio de un derecho constitucional. Según indicaron, reservaron esa instancia "para el momento en que estén garantizadas las condiciones mínimas de un proceso justo".

En el mismo texto remarcaron que la postura adoptada "no se trata de silencio, se trata de exigir que las reglas del juego sean las que la ley establece para todos".

Como parte de la presentación, la defensa incorporó once correos electrónicos intercambiados entre mayo y septiembre de 2019. De acuerdo con los abogados, esos mensajes acreditan la negociación, firma y ejecución del contrato de servicios profesionales que originó el pago bajo investigación. También sostuvieron que se trata de documentos elaborados en la época de los hechos, con posibilidad de verificación técnica.