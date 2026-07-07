Juicio de Loan Peña: arranca una nueva jornada con el testimonio de familiares y de un testigo clave

El segundo de la jornada: “Huevo” Peña dio detalles geográficos de la zona de la desaparición

Diego “Huevo” Peña, primo de Loan, brindó detalles ante la justicia sobre la geografía del lugar. Explicó que arribó a la vivienda de Catalina al día siguiente de la desaparición, debido a que se encontraba en Goya, Corrientes, desempeñándose en una obra en construcción.

Al ser interrogado por la fiscalía respecto al entorno donde se desarrolló el almuerzo, aportó precisiones sobre la falta de visibilidad del terreno: “No se veía el naranjal desde la casa de Catalina”.

En ese sentido, describió las características del paisaje señalando que “Hay un monte por la zona entre la vivienda de Catalina y la tranquera del naranjal. Hay un camino en donde pasa el monte por el medio, no se ve desde la casa”. Asimismo, el testigo constató que en las inmediaciones del predio se encuentra una laguna.

Además, relató que su hija, quien en ese momento tenía 7 años, se alteró profundamente con la noticia. Según el testigo, la niña se puso muy nerviosa porque “no quería que le pase lo mismo” que a Loan. Además, respecto al estado de la menor en esos días, sumó que “No quería comer”.

Por otra parte, al referirse a la seguridad del lugar, el testigo desmitificó los riesgos del terreno al sostener que “nunca fue peligrosa la zona del naranjal y tampoco donde se encontró el botín” de Loan.