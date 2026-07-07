Indagan a José Luis Espert: el contrato secreto con una minera que lo complica en la Justicia

La causa actual tuvo su origen en el año 2023, en plena campaña para las elecciones legislativas donde el economista encabezaba la lista de diputados nacionales por la PBA.

El exdiputado nacional José Luis Espert deberá presentarse este martes a las 10:30 horas ante la justicia federal de San Isidro para prestar declaración indagatoria. El economista y dirigente político se encuentra imputado en una causa penal que investiga el presunto delito de lavado de dinero, un expediente que cobró un fuerte impulso en los tribunales bonaerenses.

La hipótesis de la acusación sostiene que Espert habría recibido la suma de 200 mil dólares por parte del polémico empresario Federico “Fred” Machado. Según los investigadores, el traspaso de los fondos se habría instrumentado a través de un contrato simulado de asesoramiento con la empresa "Minas del Pueblo", radicada en Guatemala. Presuntamente, ese dinero ilícito habría sido utilizado luego para la compra de vehículos de alta gama y para la constitución de un fideicomiso inmobiliario en el exclusivo barrio privado de Costa Esmeralda.

El origen de la denuncia y el contrato bajo sospecha La citación, requerida por el fiscal federal Fernando Domínguez ante el juez Lino Mirabelli (titular del Juzgado Federal N° 2 de San Isidro), debió retrasarse una semana luego de que la defensa legal del exdiputado solicitara una prórroga de siete días para terminar de analizar las pruebas del expediente.

Para el Ministerio Público Fiscal, el convenio de asesoramiento minero no fue real, sino una maniobra de simulación financiera montada para justificar el ingreso de divisas de origen ilegal. Esta sospecha se sustenta en el acuerdo de culpabilidad que el propio Machado selló con la justicia de los Estados Unidos por fraude y lavado de activos en operaciones comerciales con aeronaves, aunque en el país norteamericano se terminó descartando una acusación inicial por narcotráfico.

Federico "Fred" Machado. Archivo La causa actual tuvo su origen en el año 2023, en plena campaña para las elecciones legislativas donde el economista encabezaba la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires dentro de La Libertad Avanza. En ese contexto, el dirigente social peronista Juan Grabois presentó la denuncia formal por el llamativo contrato con la firma guatemalteca que hoy hace comparecer al exlegislador.