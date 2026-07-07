El Gobierno oficializó a Rodrigo Sbarra como nuevo viceministro de Mario Lugones en Salud

Los cambios fueron publicados este martes en el Boletín Oficial, donde se oficializó una modificación en el organigrama del Ministerio de Salud tras la renuncia de Guido Giana y la designación de Rodrigo Sbarra como nuevo secretario de Gestión Administrativa.

El Gobierno nacional oficializó este martes la designación de Rodrigo Sbarra como nuevo secretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud, en reemplazo de Guido Giana. La medida, publicada en el Boletín Oficial, lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Salud, Mario Lugones.

Salud: cambios en el Ministerio La decisión forma parte de una serie de cambios en el organigrama de la cartera sanitaria. El decreto aceptó la renuncia de Guido Giana al cargo de secretario de Gestión Administrativa, una de las posiciones de mayor relevancia y considerada el segundo escalón jerárquico de la estructura política de Salud.

En el mismo decreto también se aceptó la renuncia de Rodrigo Alberto Sbarra como subsecretario de Coordinación Administrativa, cargo que ocupaba dentro de la Secretaría de Gestión Administrativa. La salida respondió al movimiento interno dispuesto para concretar su ascenso dentro de la cartera.

A partir del 7 de julio, Sbarra fue designado formalmente como nuevo secretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud, convirtiéndose en el principal colaborador administrativo del ministro Mario Lugones y en el responsable de coordinar la gestión de los recursos, el presupuesto y la administración del área.