El Gobierno subastó siete vehículos oficiales: los llamativos valores por los que fueron rematados

Se trata de siete autos que pertenecían a la Subsecretaría de Trabajo y fueron declarados fuera de uso.

El Gobierno de Mendoza subastó siete vehículos que pertenecían a la Subsecretaría de Trabajo por un total de $15.750.000.

El Gobierno de Mendoza oficializó la subasta de siete vehículos oficiales que habían sido declarados fuera de uso. Se trata de autos de alrededor de entre 17 y 22 años de antigüedad que se vendieron todos por un total de $15,7 millones.

Mediante el decreto Nº 1219, publicado este martes en el Boletín Oficial, el gobernador Alfredo Cornejo aprobó la subasta pública de siete vehículos que habían sido declarados fuera de servicio.

Se trató de siete autos oficiales que pertenecían a la Subsecretaría de Trabajo y Empleo de la provincia cuyos modelos van del 2004 al 2009.

La subasta pública se hizo de manera online y los vehículos fueron adquiridos por siete personas distintas. Algunos se vendieron al mismo precio de base, mientras que otros llegaron a duplicar el valor original del remate.

A qué valor se remataron los vehículos La subasta pública se hizo de manera online y los vehículos fueron adquiridos por siete personas distintas. La subasta pública involucró a siete autos pertenecientes a la Subsecretaría de Trabajo que fueron declarados fuera de uso y se remataron todos por un monto total de $15.750.000.