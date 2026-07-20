Mientras el EMAE refleja suba de la actividad, continúa la perdida de empleo privado registrado

La paradoja que atraviesa la economía es que mientras que el Estimador Mensual de Actividad Económica ( EMAE ) muestra un crecimiento, el empleo formal privado se contrae. Así, según economistas, se desacopla ambas variables, algo que no ocurre al menos desde 2012.

Pero esa situación se dio en paralelo donde el empleo asalariado del sector privado cayó en abril un 2,1% frente al mismo mes de 2025, lo que equivale a 128.600 trabajadores menos, de acuerdo al informe de Situación y Evolución del Trabajo Registrado que elabora la Secretaría de Trabajo sobre la base del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Es decir, el crecimiento de la actividad no tracciona la creación de empleo privado registrado.

“El desacople entre actividad y empleo formal es evidente. Al finalizar las series desestacionalizadas (EMAE y Asalariados privados) desde 2012, observamos que la correlación histórica se ha quebrado: la actividad muestra una dinámica que ya no tracciona el empleo privado”, señaló en redes sociales Christian Buteler, economista y analista financiero.

Cierre de empresas

A su vez, esta dinámica se da en paralelo con cierres de empresas en lo que va de la presidencia de Javier Milei.

“La comparación entre noviembre de 2023 y abril de 2026 muestra una disminución en la cantidad de empleadores, pasando de 512.357 a 484.095. Esto implica una contracción de 28.262 empresas, es decir, 30 por día, reflejando una tendencia negativa en el tejido empresarial durante el período”, apuntó en un informe el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en base a datos de la SRT.