¿La mejor película de Tom Holland? Análisis sin spoilers de Spider-Man: Brand New Day

Después de años compartiendo protagonismo con figuras como Iron Man, Nick Fury o incluso otras versiones del Hombre Araña , Peter Parker vuelve a ser, por fin, el verdadero protagonista de su propia historia. Ese es, sin dudas, el mayor acierto de Spider-Man: Brand New Day , una película que apuesta por recuperar la esencia del personaje y demostrar que no siempre hace falta una amenaza capaz de destruir el universo para contar una gran historia.

Desde los primeros minutos queda claro que Marvel y Sony tomaron una decisión importante: dejar atrás el exceso de multiverso para volver a las calles de Nueva York. Spider-Man vuelve a sentirse como el "amigable vecino", ese héroe que patrulla la ciudad, ayuda a los ciudadanos, interactúa con la policía y resuelve problemas cotidianos sin perder de vista el costado humano que siempre caracterizó al personaje.

Esa decisión narrativa beneficia directamente a Tom Holland . Después de una trilogía en la que muchas veces su Peter Parker quedó opacado por personajes de mayor peso dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, el actor encuentra el espacio para desarrollar una interpretación mucho más madura y emocional. Aquí ya no depende de otros héroes para sostener la historia: el peso del relato recae sobre sus hombros y responde con una actuación convincente que, probablemente, sea la mejor desde que se puso el traje del Hombre Araña.

Otro de los grandes puntos fuertes de la película es su apartado visual. Las secuencias de acción están muy bien construidas y los balanceos entre los edificios de Nueva York transmiten una sensación de velocidad y vértigo pocas veces vista en las adaptaciones del personaje. La ciudad vuelve a sentirse viva y forma parte activa de la historia, algo que muchos fanáticos extrañaban desde hace tiempo.

Pero Spider-Man: Brand New Day no solo funciona por sus escenas de acción. Su mayor virtud está en volver a contar una historia sobre Peter Parker y no únicamente sobre Spider-Man . El guión pone el foco en las consecuencias, las responsabilidades y los vínculos personales del protagonista, permitiendo que el costado emocional tenga tanto peso como las peleas o los efectos especiales.

Eso no significa que la película sea perfecta. Hay algunos momentos donde el ritmo pierde intensidad y determinadas subtramas tardan en encontrar su lugar dentro del relato. Algunos reencuentros importantes pueden sentirse algo extensos en un primer momento, aunque el desarrollo posterior termina justificando esas decisiones y les da un cierre satisfactorio.

Tom Holland vuelve a sorprender en la piel del Hombre Araña. Sony Pictures Entertainment

También quedan algunas oportunidades desaprovechadas. Sin entrar en spoilers, hay personajes cuya participación genera expectativas que finalmente no terminan de desarrollarse como muchos esperaban. Lo mismo ocurre con las escenas postcréditos, que dejan una sensación de que podían haber ofrecido un mayor impacto pensando en el futuro inmediato del Universo de Marvel.

Sin embargo, esos detalles no alcanzan para opacar una película que entiende perfectamente qué hace especial al Hombre Araña. Lejos de apoyarse únicamente en el fan service o en las conexiones con otras producciones, Spider-Man: Brand New Day construye una historia más íntima, más cercana y mucho más humana. Quizás ese sea su mayor mérito.

Mientras buena parte del Universo de Marvel sigue apostando por relatos cada vez más grandes y ambiciosos, esta película demuestra que Spider-Man funciona mejor cuando vuelve a las calles, cuando se preocupa por la gente común y cuando Peter Parker tiene tanto protagonismo como el héroe que lleva debajo de la máscara.

Para quienes crecieron con las películas dirigidas por Sam Raimi o simplemente extrañaban ver a un Spider-Man más conectado con su ciudad, esta nueva entrega representa un regreso a las raíces sin renunciar a la evolución del personaje.

¿Es la mejor película de Tom Holland como Spider-Man? Después de verla, la respuesta parece estar mucho más cerca del sí que del no. No reinventa al personaje ni busca hacerlo, pero sí consigue algo que sus predecesoras solo habían insinuado: convertir nuevamente a Peter Parker en el corazón de la historia.